Epidèmia de grip a Catalunya

La grip a Catalunya ha superat per primera vegada aquest hivern el nivell d'epidèmia i s'ha situat en els 147,4 casos per 100.000 habitants, quan el llindar epidèmic per a aquest any s'ha establert en 98,1 casos.









La Conselleria de Salut de la Generalitat ha informat aquest dijous en un comunicat que durant la segona setmana de 2020 ha augmentat la taxa d'incidència de símptomes gripals i, malgrat arribar a un "nivell baix", la grip a Catalunya ja ha entrat en fase d'epidèmia, segons les xifres de el Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya (Pidirac).





Segons el comunicat, el 83,5% dels casos no estaven vacunats i el model predictiu estima que l'activitat gripal durant la quarta i cinquena setmanes presentarà un nivell epidèmic baix en tot el territori català.





Els hospitals catalans han atès 70.955 urgències -un augment de l'1,65% respecte a la setmana anterior- dels quals el 10,6% ha requerit l'ingrés hospitalari; del total de pacients, 55.584 són adults i 15.359 correspon a població pediàtrica.





Pel que fa als equips d'atenció primària, han atès un total de 886.771 visites, un 43,6% més que la setmana passada, de les quals 850.000 s'han realitzat des dels centres i 36.768 en el domicili del pacient.





Els centres d'urgències d'atenció primària han atès un total de 23.292, un 7,9% menys que la setmana passada; i els nivells de prioritat d'urgències dels hospitals han estat un 38% de major gravetat i un 62% de menor prioritat.





La línia telefònica '061 CatSalut Respon' ha atès 37.036 casos aquesta setmana, dels quals 2.196 han requerit l'atenció d'un metge a domicili.





Prevenció i higiene





La Conselleria de Salut ha recordat la importància de reduir el contagi de malalties seguint mesures higièniques i incidint en la importància de la vacunació de la grip, especialment en persones amb condicions de risc.





La institució ja va impulsar aquesta tardor la campanya 'Un hivern sense Brrr', on incideix en el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene com rentar-se les mans de manera regular o utilitzar mocadors d'un sol ús.