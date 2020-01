El Corte Inglés tempteja el tancament de 15 centres comercials, entre ells el de Meridiana

La venda al 'retail' ha canviat molt en els últims anys des de la irrupció del model Amazon. És per això que gegants com és el cas d'El Corte Inglés ho ha estat passant de tots colors i han decidit dur a terme un gran pla de reestructuració que implicaria el tancament de 15 centres comercials a Espanya.





Els centres comercials afectats formen part del pla de reestructuració de 25 locals en què es va a intervenir.





Aquests són els centres d'El Corte Inglés que faran fora el tancament:





- Arroyomolinos (Comunitat de Madrid)

- Ademús (València)

- Albacete

- Arapiles (Comunitat de Madrid)

- Constitución (Valladolid)

- Costa Mijas (Màlaga)

- El Capricho (Marbella)

- El Tiro (Múrcia)

- Guadalajara

- Leganés (Madrid)

- Meridiana (Barcelona)

- Myrtea (Múrcia)

- Sevilla Est

- Vista Alegre (Madrid)





D'aquesta manera, la quarta part de la seva xarxa de grans magatzems - 100 en total es veuran afectats d'alguna manera, donades les contínues pèrdues que aquests donen al grup.





Fins ara han sobreviscut perquè el conseller d'El Corte Inglés Víctor del Pozo va aconseguir que cobrissin costos. Però en línies generals aquests grans magatzems, oberts en l'etapa del boom econòmic amb el mort Isidoro Álvarez, no van resistir a la crisi i ara són un llast.





SENSE UNA DECISIÓ PRESA





Per la seva banda, El Corte Inglés assenyala que no ha adoptat cap decisió sobre possibles tancaments.





"Avui dia tots els grans centres comercials de la companyia tenen un resultat brut d'explotació (Ebitda) positiu, malgrat la qual cosa se sotmet constantment a anàlisis el possible augment del seu compte d'explotació, via transformacions de la seva oferta comercial entre altres actuacions".





El grup presidit per Marta Álvarez ha insistit que analitza "constantment" les línies de negoci i centres comercials que poden millorar els seus rendiments.





L'enrenou ve de la notícia publicada el 21 de gener per 'El Confidencial' , que citant documents interns als quals ha tingut accés, indica que la cúpula del grup de grans magatzems ha posat damunt de la taula el major pla de reestructuració de la seva història, que suposarà la venda, el tancament o la transformació de fins a 25 centres comercials de la seva xarxa de gairebé un centenar.





Des de la companyia han assenyalat que es tracta d'un document "antic" que "no té cap valor en aquests moments" i que "no hi ha cap decisió definitiva presa el respecte".