El fabricant de pneumàtics Continental paralitza els més de 700 acomiadaments a la planta de Rubí

El fabricant de pneumàtics i components de el vehicle Continental Automotive ha anunciat aquest dijous que retira l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) i que aposta per la reindustrialització de la planta de Rubí (Barcelona), en la qual treballen 760 persones.





MÉS INFORMACIÓ El fabricant de pneumàtics Continental preveu acomiadar 760 treballadors a Rubí





La companyia ha assegurat que la seva voluntat "és la venda de les instal·lacions a un tercer per assegurar el seu futur" i el de la plantilla, i ha reiterat que està negociant amb diferents grups empresarials i inversors de diferents sectors i espera obtenir resultats a finals de gener, ha informat aquest dijous en un comunicat.





D'aquesta manera, la firma alemanya ha rectificat respecte a la mesura anunciada dimecres, que consistia en la presentació d'un ERO a 20 dies per tancar el centre, i ho ha fet després de la reunió de mediació que ha mantingut aquest dijous amb els representants dels treballadors a la Conselleria de Treball de la Generalitat.





En la mediació, s'ha pactat desconvocar la vaga fixada per a aquest divendres, la segona de 24 hores que havia impulsat la plantilla, després de el passat 15 de gener.





Direcció i plantilla també han acordat un calendari de reunions amb autoritats i representants de l'departament "per tal de reforçar el diàleg i garantir que el procés de reindustrlilización" es porta a terme en un context de pau social.





CCOO de Catalunya, en un comunicat, ha celebrat el canvi adoptat per Continental i ha valorat positivament l'"interès i l'esforç" per avançar en les negociacions per resoldre la situació el més aviat possible.