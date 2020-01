La pressió fiscal a les empreses de Catalunya és la més elevada de l'Estat

La pressió fiscal que reben les empreses de Catalunya és la més elevada de l'Estat, segons l'últim Observatori Empresarial elaborat pel gabinet d'estudis de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA).









El document posa de manifest l'existència del "gran nombre d'impostos, taxes i canons" que les empreses paguen a nivell autonòmic que se sumen a altres configuradors de pressió fiscal, com la fiscalitat aplicada en l'àmbit mediambiental.





"Si se sumen als anteriors impostos, tipus impositius com l'IRPF i la major part dels impostos cedits per l'Estat, s'articula un veritable infern fiscal per a les empreses i els empresaris", ha sostingut la confederació.





Per als responsables del gabinet d'estudis, no es tracta únicament de l'aplicació de figures tributàries que no existeixen en la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles, sinó de "generar una pesada normativa, que obliga les empreses a emprar creixents volums de recursos per atendre les seves obligacions tributàries".





També han assenyalat que Catalunya està anant en el sentit contrari que altres comunitats autònomes perquè aquestes estan invertint el procés de continuat increment de la pressió fiscal, "ja sigui per l'eliminació o no creació de nous tributs".





Els mateixos responsables també han alertat que aquest plantejament "resta capacitat d'atracció de noves inversions, anima les dinàmiques de deslocalització i, a la llarga, debilitarà el teixit productiu català".