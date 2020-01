Davos aplaudeix la difuminació de Podem en el govern de coalició de Pedro Sánchez

"Ni tan sols m'han preguntat per Unides Podem, he hagut de treure jo el tema", comentava somrient el president d'Espanya, Pedro Sánchez, a la sortida d'una reunió amb un grup d'inversors a la cimera de Davos, on el Govern PSOE-Podem ha rebut, un clar suport dels líders mundials.









Pedro Sánchez ha aprofitat el Fòrum de Davos per donar garanties a l'elit mundial sobre el primer Govern de coalició d'un gran país europeu amb ministres de l'esquerra radical.





Els líders de Davaos havien mostrat la seva inquietud sobre els perills que, des del seu punt de vista, podria comportar que Podem tingués opcions de govern, no només per a Espanya sinó també per a la resta d'Europa.





En els últims dies, els presidents del Santander, BBVA i Iberdrola han tornat a mantenir aparts, en privat, amb màxims executius dels principals fons i bancs d'inversió estrangers, com Goldman Sachs, Morgan Stanley i Bridgewates i després de la formació de Govern de coalició, i després de les garanties de Pedro Sánchez als inversors que les decisions en matèria econòmica han quedat en mans de PSOE, la desconfiança cap a Espanya s'ha reduït considerablement.





Tant Ana Botín i Ignacio Sánchez Galán han escoltat elogis a Espanya després de cinc anys rebent contínues alertes per la inestabilitat política de país.





Així, la principal conclusió sobre Espanya és que "Pedro Sánchez ha aconseguit desactivar a Podem" i d'aquesta manera el populisme ha quedat diluït a Espanya coincidint que "Pablo Iglesias no mana sobre els assumptes econòmics".





Però no només ha quedat diluït el paper del líder d'Esquerra Unida, sinó també el del propi Pablo Iglesias. No és el mateix ser un dels tres vicepresidents de ser un dels quatre pilars en què es dividirà l'estructura d'un Govern en què els socialistes s'han quedat amb les carteres clau.