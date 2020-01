Nadal supera l'argentí Delbonis per accedir a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia

El tennista mallorquí Rafa Nadal s'ha classificat aquest dijous per a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia, el primer Grand Slam de la temporada, després de superar l'argentí Federico Delbonis per 6-3, 7-6 (4), 6-1 i citar-se amb el seu compatriota Pablo Carreño, supervivent de la jornada juntament amb Fernando Verdasco.





Després d'un bon començament dimarts davant el bolivià Hugo Dellien, el número 1 del món ha s'ha enfrontat a un rival més expert el qual ha superat després d'un partit no excessivament brillant i que se li ha complicat per la falta d'encert en les oportunitats de 'break'.





El tennista de Manacor ha arribat a disposar de fins a 20 oportunitats de ruptura, però només ha estat capaç de convertir-ne tres, una en el primer set i les altres dues en el tercer. A canvi, no n'ha concedit cap a l'argentí, que amb prou feines ha guanyat una vintena de punts.









Ni el 'drive' ni el revés a dues mans han estat perfectes, però ha estat molt més regular que Delbonis, condemnat pels seus 43 errors no forçats, 14 menys que el mallorquí, que ha conclòs el duel de dues hores i mitja amb 33 cops guanyadors i millors sensacions.





Després de malgastar sis opcions de ruptura, Nadal ha aconseguit trencar el segon servei de Delbonis i tancar la primera mànega. Però el que es presentava com un escenari fàcil, no ho ha estat en el segon set, en què el campió del 2009 no ha aprofitat cap de les pilotes de 'break' que ha tingut en quatre dels sis serveis del seu rival.





L'argentí ha anat guanyant confiança i ha aconseguit arribar al 'joc decisiu'. Nadal s'ha mostrat sòlid i ha salvat qualsevol tipus de dificultat i s'ha endut el set i ha accedit ja a la tercera ronda del Grand Slam.





El pròxim objectiu del manacorí per accedir als vuitens de final és Pablo Carreño, que ha obtingut el bitllet per a la tercera ronda després de guanyar l'alemany Peter Gojowczyk en quatre mànegues (6-4, 6-1, 1-6, 6-4).