Arriba al Jove Teatre Regina una adaptació de "La filla de la mar" de Guimerà per al públic jove

Cal veure fins a quin punt les grans obres clàssiques de teatre admeten versions i adaptacions sense pèrdua substancial del seu sentit. Ho hem pogut comprovar en aquestes últimes temporades amb alguns dels drames de Shakespeare i encara que l'autor d'origen canari Àngel Guimerà no arribi a l'excel·lència del monstre de Stratford-upon-Avon, constitueix certament un exemples més capdavanters de la dramatúrgia catalana. La companyia La Moderna de Poble Nou, formada per un grup de joves d'un i altre sexe entusiastes i dedicats, ha posat sobre l'escenari de Jove Teatre Regina una adaptació de l'esmentat drama realitzada per Gerard Nicasi amb música i lletres de Marc Miramunt, sota la direcció de tots dos autors.





'La filla del mar' és una obra seriosa de profunda intensitat dramàtica, en la qual es posen en solfa els prejudicis enfront de l'immigrant acabat d'arribar i es juga amb sentiments amorosos triangulars. Per això, interpretada en la seva forma original, hagués quedat en el que és, un drama intens que esdevé en tragèdia. Però els adaptadors han pretès rebaixar aquesta intensitat dramàtica i, sense deixar de fer comprensible el seu significat a un públic adolescent, s'han actualitzat el llenguatge i l'han amanit amb una sèrie de cançons de to eminentment sentimental, molt proper a la gent jove.









Els deu actors i actrius es mouen amb soltesa en un escenari gairebé desproveït d'elements decoratius, perquè el rerefons mariner original ha desaparegut. No hi ha més que una taules, cadires i peces desplaçables que van movent contínuament mentre diuen o canten. L'ambientació és, per descomptat, contemporània i el que passa sobre l'escenari és una cosa que podria passar en qualsevol grup juvenil del nostre temps. D'aquí l'encert en el tractament del text de Guimerà l'essència és, en el fons, plenament respectada. Pere, el caçafortunes enamoradís, troba en Pol Roselló un intèrpret convincent, mentre que Aina Ros és una Àgata, emigrant incompresa i rebutjada, versemblant i la Mariona, la neboda egoista i capaç de trair la seva amistat és Mireia Coma. Al trio protagonista cal sumar els set intèrprets restants, tots els quals actuen amb força i dinamisme i aconsegueixen que 'La filla del mar', en la seva absoluta senzillesa, es un espectacle molt entretingut.