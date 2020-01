Mor el Capitán Tan de Los Chiripitifláuticos

Félix Casas, l'actor recordat principalment com el Capitán Tan a Los Chiripitifláuticos, la sèrie infantil que TVE entre 1966 i 1974, ha mort per causes naturals als 89 anys al seu domicili de Madrid segons han confirmat fonts de la discogràfica Ramalama Music, que va editar recentment els èxits del grup.









Casas es va fer molt popular en els anys seixanta pel seu paper en el programa televisiu, el primer espai infantil de gran èxit de Televisió Espanyola que s'emetia per les tardes durant finals dels anys 60 i primers dels anys 70.













'Els Chiripitifláuticos' va començar a emetre el 1966 i va romandre en antena fins a 1974. Els actors que acompanyaven Félix Casas a 'Los Chiripitifláuticos' eren María del Carmen Goñi (Valentina), Félix Casas (Capitán Tan), Miguel Armario (Tío Aquiles), Paquito Cano (Locomotoro), Nicolás Romero (Poquito), Carlos Meneguini (Malasombra) y Roberto Mosca (Filetto Capocómico).