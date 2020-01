Aquest divendres al migdia s'han sortejat els duels de vuitens de final de la Copa de Rei, amb 16 equips al bombo i el 'morbo' d'un possible derbi entre FC Barcelona i Reial Madrid... que al final no ha sortit. També s'han sortejat els encreuaments per a la categoria femenina de la Copa de la Reina.





AIXÍ QUEDEN ELS DUELS DE LA COPA DEL REI





Badajoz vs. Granada

Cultural Leonesa vs. València

Tenerife vs. Athletic Club

Saragossa vs. Reial Madrid

Mirandés vs. Sevilla

Rayo Vallecano vs. Vila-real

FC Barcelona vs. Leganés

Reial Sociedad vs. Osasuna













AIXÍ QUEDEN ELS DUELS DE LA COPA DE LA REINA





Athletic Club vs. Granadilla

CD Tacón vs. Rayo Vallecano

Sporting Huelva vs. FC Barcelona

Sevilla vs. Levante

Reial Societat de Futbol vs. Madrid CFF

Espanyol vs. Logroño

Esportiu Abanca vs. València Fèmines

Reial Betis Balompié vs. Atlètic de Madrid