'Mientras dure la guerra' lidera els Premis Goya seguida per la candidata a l'Oscar 'Dolor y gloria'

'Mientras dure la guerra', d'Alejandro Amenábar, lidera amb un total de 17 nominacions les candidatures de la 34 edició Premis Goya que es lliuren aquest dissabte a Màlaga, seguida per l'aspirant als Oscar 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar , que competirà per 16 guardons.





Andreu Buenafuente i Silvia Abril repeteixen per segon any consecutiu com a mestres de cerimònia dels premis més importants de cinema espanyol, que viatgen per primer cop a Màlaga i que surten per tercera vegada en la seva història de Madrid, després de l'edició de 2000 a Barcelona i de 2019 a Sevilla.

MÉS INFORMACIÓ Els Goya 2020 es converteixen en un duel entre Amenábar i Almodóvar





Tant el film d'Amenábar, que narra l'històric combat dialèctic de Miguel de Unamuno i Millán Astray, com la cinta d'Almodóvar, en la que teixeix moments de la seva infància i la seva maduresa amb passatges ficcionats, aspiren, entre d'altres, als premis de millor pel·lícula, millor direcció, millor actor protagonista, millor actor i actriu de repartiment, millor direcció de producció, millor direcció de fotografia, millor muntatge o millor direcció artística.





Per la seva banda, 'La trinchera infinita', en què el trio format per Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga dóna veu als homes que van viure amagats a casa seva des de la Guerra Civil, és la tercera pel·lícula més nominada dels Goya amb un total de 15 nominacions, entre elles les de Millor pel·lícula, guió original, direcció, actor i actriu.





En nombre de candidatures, la quarta pel·lícula que aspira a més premis és 'Intempèrie', de Benito Zambrano, que competirà pels guardons a Millor pel·lícula, Millor guió adaptat, Millor cançó original, Millor actor de repartiment i millor direcció de producció.





Així mateix, la cinta d'animació 'Buñuel en el labertino de las tortugas' aspira a quatre guardons, mateix nombre que 'O que crema' i 'Ventajas de viajar en tren'. En concret, 'O que crema', d'Oliver Laxe, que va aconseguir en Premi a Jurat en la passada edició de Festival de Cannes, competirà també com a Millor pel·lícula Millor direcció i Millor actriu.





En aquesta edició, els cineastes triats per optar al Goya a Millor direcció novell són Salvador Simó, per la cinta d'animació 'Buñuel en el laberint de les tortugues'; Galder Gaztelu-Urrutia, per 'El forat', pel·lícula guanyadora en la passada edició de Sitges; Belén Funes, per 'La hija de un ladrón', una de les candidates a la Concha d'Or al Festival de Sant Sebastià; i Aritz Moreno per 'Ventajas de viajar en tren', l'adaptació cinematogràfica de la novel·la homònima d'Antonio Orejudo.





ANTONIO BANDERAS, PENÉLOPE CRUZ I BELÉN CUESTA





Pel que fa a la resta de categories, destaca la nominació d'Antonio Banderas, que va ser guardonat el 2014 amb el Goya d'Honor, i que en aquesta edició competirà per quarta vegada pel seu primer capgròs en una categoria interpretativa, després d'aspirar al Goya a Millor actor protagonista en 1990, 1996 i 2011, i al premi a Millor actor de repartiment en 1986. el seu treball a 'Dolor y gloria' ha estat reconegut també a Cannes i és un dels nominats a l'Oscar a Millor actor.





Banderes competirà pel Goya a Millor actor amb Antonio de la Torre, l'actor amb més nominacions als Premis Goya i que ha aconseguit la seva catorzena candidatura gràcies a 'La trinchera infinita'. A aquest guardó aspiren també Karra Elejalde ('Mientras dure la guerra') i Luis Tosar ('Quien a hierro mata').





En l'apartat femení, les actrius que competiran pel Goya a Millor actriu són Penélope Cruz ('Dolor y gloria'), Greta Fernández ('La hija de un ladrón'), Belén Cuesta ('La trinchera infinita') i Marta Nieto ('Madre'), actriu que va ser guardonada pel seu treball a la cinta de Rodrigo Sorogoyen a la Mostra de Venècia.





Pel que fa al Goya a Millor actor de repartiment, 'Dolor y gloria' acapara dues de les nominacions, amb els noms d'Asier Etxeandia i Leonardo Sbaraglia, que competiran amb Luis Callejo ('Intemperie') i Eduard Fernández ('Mientras dure la guerra'). Per la seva banda, la cinta 'Adéu' també reuneix a la candidatura femenina les nominacions de Mico Martínez i Natàlia de Molina, que aspiren a aquest premi al costat de Julieta Serrano ('Dolor y gloria') i Nathalie Poza ('Mientras dure la guerra').





D'altra banda, el Goya d'Honor recau enguany en l'actriu Pepa Flores, coneguda artísticament com Marisol, la presència de la qual en la cerimònia d'aquest dissabte és encara una incògnita.