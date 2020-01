França confirma els primers casos de coronavirus de Wuhan a Europa

França també ha estat afectada pel coronavirus de Wuhan. La ministra de Salut francesa Agnes Buzyn confirma que un pacient a Bordeus havia donat positiu, al igual que una altra persona a París.





Aquests són els primers casos de persones infectades que apareixen a Europa.





"El pacient de Bordeus té 48 anys, ha tornat de la Xina, on va passar per la ciutat de Wuhan, i va tenir els símptomes el 23 de gener", va dir Agnes Buzyn, i ha afegit que l'home resideix en Gironde, és d'origen xinès i ha estat "en contacte amb una dotzena de persones des que va arribar a França". Està en aïllament a l'hospital. "El que importa és contenir l'enfocament el més ràpid possible".





Del segon cas, se sap poc. És un home que està a l'hospital, en aïllament, a l'Hospital Bichat de París, i també hi haurà estat a la Xina però, segons el ministre, no hi haurà anat a Wuhan.





La ministra Agnes Buzyn diu que és probable que sorgeixin més casos a Europa i l'important és detectar-los ràpidament i evitar que infectin a uns altres.





El nou virus, que causa pneumònia, va ser detectat a la Xina a finals de 2019 i ja ha causat la mort de almenys 25 persones.





DOS POSSIBLES CASOS A ESPANYA DONEN NEGATIU





El Ministeri de Sanitat ha informat aquest divendres 24 de gener que els dos possibles casos en estudi en les últimes hores a Espanya per contagi de coronavirus a Espanya han donat negatiu.





El director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha informat que un dels dos viatges sí que tenia un quadre clínic que podria encaixar més amb la simptomatologia que provoca el nou virus. No obstant això, després realitzés les proves ha quedat descartat.





"Actualment a Espanya sabem que hi ha gent que ve de Wuhan i que han tingut simptomatologia. Hi ha un cas de què es van manar mostres amb una probabilitat d'infecció molt baixa perquè les seves característiques clíniques estan a el límit, i hi ha un altre cas que va tenir un quadre respiratori fa més temps que en principi s'està plantejant descartar com un possible cas en investigació", ha dit.





Simón ha traslladat a les comunitats autònomes la tasca d'informar sobre aquests casos i d'altres que puguin arribar. Precisament, ha fet aquestes declaracions després d'una reunió per videoconferència amb tècnics de les comunitats, celebrada en el si de la ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta.





"Des del punt de vista tècnic no trobem les raons per les quals està tenint a Espanya aquest impacte mediàtic. Com en altres situacions hem de tenir un nivell de preocupació baix però actiu. Òbviament les persones que provinguin de Wuhan, que no seran moltes, han d'anar al metge tranquil·lament. Estem en plena temporada de grip, de manera que qualsevol simptomatologia la probabilitat més alta, i amb molta diferència, fins i tot venint de Wuhan, és que sigui un quadre gripal", ha asseverat Simón.





ÉS MÉS PROBABLE AGAFAR UNA GRIP A WUHAN QUE EL CORONAVIRUS







El Ministeri de Sanitat ha descartat que per ara vagin a haver-hi controls als aeroports, tot i que Simó ha comentat que la possibilitat de transmissió a Espanya, encara que pot ser probable, és "molt baixa", assegurant que en el mateix Wuhan és més probable agafar una grip que el coronavirus.





Dit això, el director del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat ha explicat que a Espanya, davant el risc que el virus s'exporti com a la resta de països europeus, s'estan implementant mesures per evitar que es importi i per controlar-lo en el cas que entri a Espanya.





En aquest sentit, ha assegurat que les mesures que està prenent la Xina estan reduint "molt" el risc que surtin casos de coronavirus a altres països, pel que ha insistit que "no és molt probable" que es pugui importar a Espanya i més quan no hi ha vols directes a la ciutat xinesa.





"Tenim alguns ciutadans que viuen a Wuhan, tres empreses que treballen a la ciutat i és possible que hi hagi gent que vagi i vingui. A més, hi ha població xinesa i alguns d'ells són d'allà, pel que no és impossible que vinguin persones potencialment infectades, però el nombre no és prou alt com per a pensar que hi haurà una importació important de casos", ha sentenciat.





Això no obstant, si arribés algun cas, com els dos sospitosos, Simó ha reiterat que hi ha mecanismes per identificar-los i prevenir el risc de transmissió a partir d'aquests casos. De fet, a hores d'ara s'està discutint el procediment d'actuació davant possibles casos importats d'aquest coronavirus i que és similar al de qualsevol altra alerta sanitària, que previsiblement estarà disponible al llarg d'aquest divendres. "El millor d'aquests documents són que són molt vius, molt actius i permeten actualitzar-se constantment en el cas que canviï", ha tancat.





DOS CASOS ALS EUA





Als Estats Units i a Àsia hi ha diversos casos registrats. Una dona de 60 anys que va tornar de la ciutat xinesa de Wuhan a Chicago es va infectar amb el nou coronavirus, convertint-se en el segon cas als Estats Units, segons les autoritats nord-americanes.





La dona és hospitalitzada per prevenir infeccions, "però està mèdicament bé", han assenyalat les autoritats de salut dels EUA a Chicago, i van anotar que ha estat tractant d'evitar el contacte públic des que va tornar de la Xina.





Aquest és el segon cas del nou coronavirus als Estats Units, i les autoritats van dir que 11 persones s'han fet la prova amb resultats negatius i 50 pacients estan sent examinats per detectar signes d'aquest tipus de virus detectats a la Xina a finals de 2019, que ha causat al menys 25 morts.





El primer cas als Estats Units, d'un home d'uns 30 anys , havia estat detectat prop de Seattle, a la costa oest, després de tornar de Wuhan el 19 de gener i ara està en condicions satisfactòries.





En diversos països s'estan registrant els primers casos de contaminació amb el nou coronavirus, com a Corea del Sud, on un home de 50 anys que treballava a Wuhan va donar positiu, al Japó, on un home de 30 anys va ser hospitalitzat amb signes positius, i a Singapur, un home de 66 anys i el seu fill de 37 anys també estan assenyalats.





Taiwan, amb una dona de 50 anys, Tailàndia, on quatre casos (tres xinesos i un tailandès) i Vietnam, amb la detecció de virus en dos homes xinesos (pare i fill) són altres països afectats pel brot.





A Hong Kong, dues persones estan hospitalitzades a l'espera de resultats, i a Macau, les autoritats van anunciar el 22 de gener el primer cas d'una dona de negocis de 52 anys que va arribar tres dies abans en un tren de la ciutat xinesa de Zhuhai , i les autoritats ja han registrat un segon cas.





A la Xina continental s'han registrat més de 800 persones infectades i al voltant de 1.000 casos sospitosos.