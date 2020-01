Una granja de Maçanet de la Selva i una altra de La Granada obtenen els premis anuals a ramaders de Danone

Danone ha celebrat la 9a edició de les seves Trobades Ramaders en què reconeix la bona feina de les més de 220 granges familiars que col·laboren amb la companyia. Danone posa així en valor la figura del ramader i el treball de proximitat que realitza amb cada un d'ells, alhora que destaca la importància que té la seva tasca per garantir una matèria primera de màxima qualitat. Aquest any els premis es divideixen en 2 categories: Millor Ramader de l'any, en el qual es valoren la qualitat de la llet, el benestar animal i el seu compromís amb la sostenibilitat; i, Jove Ramader, que reconeix a aquells ramaders que estiguin assumint el relleu d'una granja amb èxit, i que té en compte aspectes com els projectes de millora de l'explotació o la implementació de nous mètodes de gestió.





Danone dóna suport als seus més de 220 ramaders amb l'objectiu de mantenir alts nivells de qualitat i sostenibilitat, potenciar el producte de proximitat i assegurar el relleu generacional, contribuint així al desenvolupament de les economies locals. Per aquest motiu, el 100% de la llet fresca utilitzada a les seves fàbriques és d'origen nacional. Cada dia un milió de litres de llet fresca i de proximitat, arriben a les fàbriques de Danone a Tres Cantos (Madrid), Parets de Vallès (Barcelona), Aldaia (València) i Salas (Astúries).





Antoni Bandrés, director de Gestió de Llet de Danone Iberia, sosté que "En Danone, treballem mà a mà amb els nostres ramaders per garantir llet fresca, de proximitat i amb els més alts estàndards de qualitat el que ens permet fer un iogurt molt semblant al primer que es va elaborar fa ja 100 anys. Aquests premis són un agraïment a tots els ramaders pel seu esforç, dedicació i per afrontar, al costat de Danone, tots i cada un dels reptes de futur".









Reconeixement als ramaders catalans





A Catalunya, el Premi a Millor Ramader de l'Any ha estat lliurat a l'explotació de Josep Maria Ruiz, situada a Maçanet de la Selva, província de Girona, per l'excel·lència en la cura i el treball realitzat en la seva explotació. "Vam començar a funcionar l'any 1936, amb tan sols 4 vaques al nostre càrrec i, avui dia, ja han estat quatre generacions de la família Ruiz les que han estat a càrrec de Can Ribas. Portem col·laborant amb Danone 13 anys, colze amb colze, i ens sentim orgullosos de ser reconeguts pels nostres esforços i treball", va declarar Josep Maria Ruiz. Aquesta és la tercera ocasió en què Can Ribas és guardonada amb un premi per les seves bones pràctiques; en 2013 i 2019 també va ser reconeguda en les categories Ramader de l'Any i Jove Ramader, respectivament. La ramaderia Can Ribas forma part del 61% de les granges familiars amb què treballa Danone que superen la segona generació de ramaders.





D'altra banda, el Premi Jove Ramader s'ha concedit a l'explotació Cal Jep de Gra, situada a La Granada municipi de la comarca Alt Penedès, Barcelona; per les seves innovacions i millores en l'explotació, que els han permès distribuir millor les tasques i, així optimitzar els seus recursos. Josep Mª, Francesc i Joan Vallès Petit són els tres germans que van assumir la responsabilitat d'administrar i gestionar aquesta ramaderia familiar, després de la jubilació dels seus pares. "Després de 25 anys col·laborant amb Danone i tota l'experiència i passió amb què el nostre pare portava la granja, ens va fer prendre la decisió de prendre el relleu. El nostre propòsit és seguir treballant per mantenir la qualitat del nostre producte i el benestar dels nostres animals. Creiem essencial preservar tot allò que el nostre pare ha aconseguit durant aquests anys", ha declarat Josep Maria Vallès Petit. Aquest premi reconeix la tasca que porta a terme diàriament aquesta família, i destaca els seus esforços per transmetre aquesta professió de pares a fills, contribuint a la continuïtat del món rural.





Antoni Bandrés, va explicar que la categoria Jove Ramader es va crear amb l'objectiu de "reconèixer el relleu generacional dut a terme amb èxit en les granges familiars col·laboradores de Danone. El nostre objectiu per al 2025 és que el 90% de la llet per als nostres iogurts provingui de granges amb relleu generacional. És important per a nosaltres que es redueixin les tradicionals barreres d'incertesa, gestió professionalitzada i canvi generacional que les empreses familiars tenen, perquè la jove generació pugui seguir amb la gestió de la granja".





Per a la concessió dels premis s'han tingut en compte els resultats de qualitat al llarg de tot l'any, el resultat de les millores dutes a terme en matèria mediambiental, és a dir, la petjada de CO2, les avaluacions anuals de Benestar Animal i , qualsevol altra iniciativa addicional que els ramaders hagin pogut desenvolupar en relació a les seves explotacions, tant a les seves instal·lacions com en mètodes i tècniques de gestió.