L'ONCE obrirà cinc centres a l'Espanya buidada dirigits per "dones cegues, joves i molt preparades"

El Grup Social ONCE obrirà cinc centres a l'Espanya buidada al mes d'abril, concretament a Sòria, Àvila, Terol, Zamora i en l'illa de la Palma. Així ho ha anunciat el seu president, Miguel Carballeda, aquest 24 de gener al'Fòrum. Aquestes agències estaran dirigides per "dones cegues, joves i molt preparades".





Igual que a la resta de la societat, la crisi va colpejar a l'ONCE, com ha reconegut el també president del Comitè Paraolímpico Espanyol, "però ens ajustem el cinturó, no vam treure les tisores, tanquem agències però no acomiadar ningú. Hem de lluitar contra les retallades, contra les tisores i, sobretot, lluitar perquè no hágim de patir una altra crisi tan terrible".





En el fòrum organitzat per Nova Economia Fòrum a Madrid, el president del Grup Social ONCE va recordar que "a l'ONCE homes i dones han cobrat sempre el mateix des dels anys 50".





Carballeda també va tenir paraules per als treballadors i treballadores del Tercer Sector, als quals va demanar que es respectés la seva tasca, que "sí que és reconegut per la gent corrent del carrer, per la societat civil, però de vegades notem que els que tenen la màxima responsabilitat d'aquest país no ens miren amb tant respecte com la resta de la societat i això que fa 81 anys que atenent i donant resposta a situacions de vulnerabilitat".





"El Tercer Sector, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), hem estat a l'altura, en temps molt difícils, quan la crisi va colpejar als més vulnerables", ha destacat.





ELS JOCS DE TÒQUIO, "UN EXEMPLE PER A LA SOCIETAT"





D'altra banda, Carballeda també ha tingut paraules per als Jocs Paralímpics de Tòquio d'aquest any, que "canvien el futur de les persones que hi participen i de les seves famílies. Són un exemple de superació i d'igualtat d'oportunitats".





Va reivindicar també el paper de l'educació inclusiva perquè "és bo que els nens amb discapacitat creixin i es formin a l'escola amb nens sense discapacitat i també és bo per a ells, és enriquidor per a tots dos i els fa millors a tots".