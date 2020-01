Científics donen veu a una mòmia de fa 3.000 anys

La ciència ha aconseguit una cosa insòlita: poder "escoltar la veu" d'una mòmia de 3.000 anys. Aquesta podria ser la descripció d'una de les escenes de qualsevol pel·lícula plena d'efectes especials, però el cas és molt real i representa el que un equip d'investigadors ha aconseguit amb la tecnologia de tomografia computada.





El sacerdot Nesyamun tenia 50 anys quan va morir. Va viure durant el regnat del faraó Ramsés XI, va ser momificat fa tres mil anys i les seves restes van ser dipositats a la Necròpolis de Tebas. Des de 1823 es troba al Museu de Leeds, a Anglaterra, i ara ha estat possible reproduir la seva veu gràcies a la feina d'investigadors alemanys i anglesos.





El professor David Howard, que dirigeix el departament d'enginyeria electrònica de la Universitat de Londres, Royal Holloway, i la resta de l'equip van ser capaços de mapejar el tracte vocal utilitzant avançades tècniques de tomografia computada i recrear la gola del sacerdot en 3D, permetent escoltar, a través de l'ordinador, el que seria el registre vocal de Nesyamun si fos viu al sarcòfag.









"Sentim un so semblant a una vocal que sortiria de la boca de Nesyamun si la seva boca estigués en la posició actual i si fos viu", explica David Howard.





La tecnologia, però també la bona conservació de la mòmia va ajudar als científics. El so que se sent és electrònic, diu Howard, i es va aconseguir tenint en compte la posició en la qual el sacerdot va ser momificat, amb el cap inclinat cap enrere i la boca oberta, la qual cosa és inusual en el procés de momificació. El disc obtingut s'assembla als sons de les vocals de les paraules angleses "bed" i "bad", produint una mena de gemec.





"Si aquest so fos produït per Nesyamun, l'aire del pulmó seria expulsat a través de la laringe, on les seves cordes vocals vibrarien per crear el mateix efecte", explica el professor i un dels líders de l'estudi.





Segons l'expert, les dimensions de la laringe i el tracte vocal de Nesyamun indiquen que la seva veu seria una mica més forta que la de l'home d'avui.





APRENDRE MÉS SOBRE EL PASSAT





Una gesta que obre noves finestres d'oportunitat per aprendre més sobre el passat. L'arqueòleg John Schofield i coautor de l'estudi parla fins i tot de'"entusiasme" i de la "dimensió extra" que pot representar per als visitants del museu.





"La idea d'anar a un museu i escoltar una veu de 3.000 anys d'antiguitat és el tipus de coses que la gent pot recordar durant molt temps", diu, citat per ' The Guardian'.





Una vegada que aconsegueixen aquesta veu, l'equip d'investigadors vol més. "Volem intentar desenvolupar un model d'ordinador que ens permeti moure [el tracte vocal] i formar diferents sons de vocals i, amb sort, finalment paraules", comenta Schofield. L'enfocament que els investigadors han aplicat pot, de fet, aplicar-se a altres restes preservats, com els de l'Edat de Ferro, afegeix l'expert.





Malgrat aquest registre que van aconseguir produir, no correspon "al so que el sacerdot reproduiria en vida", l'arqueòleg explica que és a través d'ell que és possible "crear altres sons que poden haver estat produïts durant la seva vida".