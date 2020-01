Un de cada 4 funcionaris de presons a Catalunya té més de 55 anys. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, denuncia que el 27% de la plantilla de Serveis Penitenciaris de Catalunya supera aquesta edat.





Aquests són els percentatges dels centres catalans, segons assenyala el sindicat:





Pavelló Hospitalari Penitenciari de Terrassa: 38%

Centre Penitenciari Quatre Camins: 23%

Centre Penitenciari de Girona: 19%

Centre Penitenciari Ponent: 46%

Centre Penitenciari de Tarragona: 25%

Centre Penitenciari Lledoners: 15%

Centre Penitenciari de Joves de Barcelona: 37%

Centre Penitenciari de Dones de Barcelona: 52%

Centre Penitenciari Brians I: 14,5%

Centre Penitenciari Brians II: 21,5%





Segons el sindicat, la situació és especialment greu en el Centre Penitenciari Wad-Ras de Barcelona (de dones) i en els dos centres de Lleida.













"Les especials condicions laborals d'aquest col·lectiu (penositat, perillositat, nocturnitat, etc.) i el progressiu envelliment de la plantilla constitueixen la base de la reclamació de CSIF, des de fa 10 anys, que reclama la jubilació anticipada per a aquest sector que passaria per l'aplicació de coeficients reductors (RD 1698/2011, de 18 de novembre) com en altres col·lectius professionals de característiques professionals similars".





El sindicat mostra el seu suport a al Departament de Justícia que, a través de la seva secretària general, Patrícia Gomà i Pons, ha dirigit una carta a Secretari d'Estat de la Seguretat Social i Pensions "per exposar la problemàtica de l'envelliment de la plantilla de Serveis Penitenciaris amb l'objectiu de renovar-la progressivament i crear un grup de treball conjunt per tractar la qüestió de la jubilació anticipada".





CSIF indica que participarà, "de manera activa", en la futura negociació entre Estat i Generalitat per obtenir l'aplicació de coeficients reductors en els Serveis Penitenciaris.





"Per això, i per la greu situació dels centres de Lleida, el sindicat s'ha reunit avui [24 gen] amb ERC-Lleida, amb la senadora Sara Bailac, per manifestar el seu suport a la iniciativa del Departament de Justícia. La senadora ha reconegut que cal trobar mesures urgents per solucionar aquesta problemàtica".