Podemos desconfia del PSOE per les reunions d'Ábalos amb ministres de Maduro

La cúpula de Podem sospita que les reunions del ministre de Transports, José Luis Ábalos, amb ministres del Govern de Nicolás Maduro apunten al seu finançament des de Veneçuela.





Veuen possible que la cúpula socialista estigui recaptant informació per a utilitzar-la quan sorgeixin discrepencias entre els socis del Govern espanyol.





No obstant això, de cara a la galeria el missatge és un altre. La portaveu de Podem a la Comunitat de Madrid, Isa Serra, ha assegurat aquest divendres que la trobada de el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, número dos de president Nicolás Maduro, "respon a relacions diplomàtiques".









Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació després de finalitzar l'acte homenatge als advocats d'Atocha assassinats fa 43 anys, a l'ésser preguntada per la polèmica que afecta el ministre Ábalos, per veure amb un alt càrrec de Govern de Maduro a la que la Unió Europea ha prohibit l'entrada a l'espai de lliure circulació Schengen per considerar-la còmplice de la repressió a Veneçuela.





"Crec que respon a relacions diplomàtiques", ha afirmat Serra, per afegir que, a més, "és una trobada prou limitat" com per no ajudar el que pretén fer, al seu parer, la dreta, "que és crispar més la situació de Veneçuela".





D'altra banda, preguntada per la presència a Espanya de president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Joan Guaidó, i, en concret, sobre si li considera president encarregat de país llatinoamericà, Serra ha rebutjat aquesta consideració i l'ha definit com "el líder d'una oposició".





A més, ha criticat el lliurament a Guaidó de les Claus d'Or de Madrid per part de l'Ajuntament que tindrà lloc aquest dissabte al Palau de Cibeles, i ha denunciat que es tracta d'una "politització" de la dreta que només vol "crispar la situació".





En aquesta línia, la dirigent de Podem ha rebutjat la recepció a Guaidó per part de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tindrà lloc aquest dissabte a la Reial Casa de Correus, que estarà engalanat amb banderes espanyoles i veneçolanes. Segons la seva opinió, el que hauria de fer la Comunitat de Madrid és garantir a Veneçuela una "sortida política" i "no crispar la situació".





"És una politització d'una situació a Veneçuela que no ajuda i un intent de la dreta d'ajudar a que la situació a Veneçuela vagi cada vegada a pitjor", ha emfatitzat.