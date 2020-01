Prisa estudia comprar el diari 'El Mundo'

El grup Prisa, que té com a diari de capçalera 'El País', estudia la possibilitat de comprar el seu màxim rival, 'El Mundo'.









Així ho afirma el diari 'Hispanidad', que assegura que darrere d'aquesta operació hi hauria la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, i el president d'Endesa, Borja Prado.





Segons aquestes informacions, es tractaria d'unir els grups Prisa i Unió Editorial, a què pertany 'El Mundo'.





Aquestes dues capçaleres líders a Espanya s'unirien sota una mateixa companyia, de manera que tindria dos diaris nacionals i duplicaria també altres publicacions, ja que l'operació afectaria la resta de marques dels conglomerats i també hi hauria, per exemple, dos diaris econòmics ('Expansión' i 'Cinco Días') i dos esportius ('As' i' Marca').