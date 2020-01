Podem Catalunya escull nova direcció al maig

21 membres del Consell Ciutadà de Podem Catalunya han enviat una petició a la direcció estatal de Podem sol·licitant adherir-se als processos de primàries per renovar la seva direcció en el mes de maig, han explicat fonts de la formació.









El secretari general de Podem i vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, ja va anunciar la voluntat de convocar l'Assemblea de Vistalegre III per revalidar la direcció del partit i va plantejar que els Consells Ciutadans Autonòmics poguessin adherir-se a aquesta iniciativa i celebrar les seves primàries al maig, mentre que les secretaries i consells municipals ho faran al juliol, si els correspon o volen fer-ho.





Així, 21 membres de la direcció catalana han remès a la direcció estatal un document en el qual destaquen que celebren "amb molta emoció" que Unides Podem i En Comú Podem formin part del Govern de coalició -ja que Podem Catalunya és part d'aquestes dues marques-, i donen per tancada l'etapa de l'actual direcció.





"Tanquem satisfactòriament un cicle electoral que va començar a Catalunya fa poc més de dos anys amb les eleccions a Parlament al desembre de 2017, convocades de manera extraordinària per Mariano Rajoy, mitjançant l'aplicació de l'article 155", concreten.





FI DE CICLE





L'actual direcció, amb la secretària general Noelia Bail al front, es va constituir l'abril de 2018 "amb l'objectiu de dirigir l'organització de cara als reptes polítics i electorals que quedaven per davant".





Dos anys després, havent-se celebrat les eleccions europees, les eleccions municipals i dues eleccions generals, els signants del document consideren que "es tanca un cicle electoral on el treball de milers de militants ha permès que Podem Catalunya estigui present en els principals ajuntaments de país impulsant polítiques de canvi que millorin la vida de la gent ".





"Entenem que ara s'obre una altra etapa amb l'objectiu que les polítiques de progrés i de diàleg formin part del futur de Catalunya sabent, a més, que el treball realitzat durant aquests anys ens permetrà afrontar amb més força que mai aquest objectiu", expliquen en el document.













"En virtut de les facultats i responsabilitats que ens atorguen els Estatuts de Podem i atenent a la proposta del nostre secretari general en el Consell Ciutadà Estatal d'aquest divendres 17 de Gener de 2020, els 21 membres de Consell Ciutadà Autonòmic signants (més del 60 % dels membres que el componen en l'actualitat), proposem que siguin els inscrits i inscrites de Podem Catalunya, a través d'una Assemblea Ciutadana, els qui decideixin com construir junts i juntes aquesta nova etapa i escullin una nova direcció autonòmica", conclouen.





Entre els signants del document es troba la diputada al Congrés Mar García, els diputats al Parlament Conchi Abellán, Yolanda López i Lucas Ferro, i altres inscrits, com l'exsecretari d'organització del partit de la mà de l'exsecretari general, Xavier Domènech, Jaume Durall; i no compta amb la signatura de Bail, encara que ella no és consellera sinó secretària general.