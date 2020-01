Mor la presidenta i fundadora de l'editorial Vicens Vives, Roser Rahola

La presidenta i fundadora de l'Editorial Vicens Vives, Roser Rahola, va morir dijous, ha explicat el Gremi d'Editors de Catalunya en un comunicat.





Rahola (1914-2020) va treballar com a editora i el 1994 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva elaboració de manuals pedagògics bàsics per a l'ensenyament de la cultura catalana.





El seu fill Pere Vicens va presidir el Gremi d'Editors de Catalunya, la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i la International Publishers Association, i el seu fill Albert Vicens va presidir la Cambra de al Llibre de Catalunya.





Roser Rahola, baronessa de Perpinyà, també va ser àvia del membre de la junta directiva del Gremi d'Editors Jaume Vicens Barceló.





El Gremi d'Editors de Catalunya ha expressat el seu condol als familiars i amics de Rahola.