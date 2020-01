Guaidó qualifica de "molt productiva" la trobada amb la ministra d'Exteriors

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, reconegut per Espanya i més de 50 països com a president encarregat de país, s'ha reunit aquest dissabte durant uns 45 minuts amb la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, una trobada que ell mateix ha qualificat a la sortida com "molt productiva".









La trobada ha tingut lloc a Casa d'Amèrica, on, abans de amb la ministra, Guaidó s'ha vist amb el president del PP, Pablo Casado, acompanyat de la portaveu parlamentària Cayetana Álvarez de Toledo, i amb el secretari de Relacions Internacionals del PSOE , Héctor Gómez.





Casat i Gómez han rebut junts Guaidó a l'entrada de Casa d'Amèrica. En les diferents sales de l'edifici estaven també altres col·laboradors de Guaidó, com el seu enviat a Espanya, Antonio Ecarri i l'esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori.





A la reunió amb la ministra han participat també el secretari d'Estat de Cooperació i per a Iberoamèrica i el Carib, Juan Pablo de Laiglesia i el director general per a Iberoamèrica, Rafael Garranzo. Al costat de Guaidó hi havia la seva vicecanceller Isadora Zubillaga i l'assessor Juan Victor Salcedo.





Després de la reunió, Guaidó ha abandonat Casa d'Amèrica a través d'una multitud de periodistes i curiosos i, al costat d'Ecarri, ha pujat a un cotxe per recórrer l'escassa distància fins a l'Ajuntament de Madrid, on l'alcalde José Luis Martínez Almeida li ha fet una rebuda d'honor.