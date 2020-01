El Barça de Setién cau davant el València

El FC Barcelona ha encaixat la seva primera derrota de l''era Setién' després de caure davant el València (2-0) en un partit pobre, sense capacitat de reacció, i que genera dubtes en l'actual campió, que no perdia a Mestalla des de fa 13 anys i que permet als el Reial Madrid arrabassar-li el liderat a Primera Divisió si venç el Valladolid a Pucela.





A la recerca de brillantor i diamants, el Barça -que segueix sense haver-los trobat- es va deixar tres punts en la seva visita a València, el primer gran repte per a Setién després de dues minses victòries davant Granada i Eivissa, aquesta última amb molt de patiment.





L'equip d'Albert Celades va ser clar dominador de la primera meitat -a excepció de la gastada possessió- que va donar la mà al 'nou' Barça. En realitat, de 'nou' té poc un equip que va patir més que va gaudir davant un València crescut amb el pas el temps. Tan sols va necessitar deu minuts l'equip 'che' per donar el primer ensurt als culers.





Gayà, que va fer el que va voler a la banda esquerra, va enganyar a Sergi Roberto i en accedir a l'àrea va ser derrocat per Piqué. L'àrbitre va decretar penal, però Ter Stegen va salvar al seu equip. L'alemany va tirar el flotador a un Barça que començava a ofegar-se amb la pressió del seu rival i l'argument va ser únicament Messi davant l'absència de Luis Suárez.





Maxi Gómez no va estar encertat des dels onze metres i tampoc ho va estar a la mitja hora amb un xut que va acabar al travesser. En el rebuig, Gameiro va tornar a topar-se amb Ter Stegen. L'alemany va ficar una mà miraculosa en un altre recital dels seus. Fins i tot va demostrar els seus reflexos felins en una rematada equivocat de Piqué a escassos metres de la línia de gol.





El curiós és que el seu oponent, sense Parejo, ni Rodrigo durant una hora, va aconseguir lligar de mans als culers i vestir-se de protagonista en la seva àrea. També es va animar Coquelin amb un xut terrible des de la mitja lluna que va poder aclarir Ter Stegen. La sensació és que -penalti al marge- el Barça va sobreviure en una primera part clarament dels locals.





Les dues úniques accions del conjunt de Quique Setién van portar la signatura de Messi, però totes dues van acabar als llimbs. I casualment, en l'arrencada del segon assalt, quan semblava que el Barcelona havia canviat el xip, va arribar la punyalada del conjunt 'che'. Minuts abans, Ansu Fati va desaprofitar una acció individual i en la rèplica, 0-1 i deliri a la plaça valenciana.





Maxi Gómez va rebre el cuir enganxat a la cantonada dreta davant d'una poblada defensa. Fins a set jugadors ocupaven l'àrea blaugrana, però a l'argentí no li va importar, va aixecar la testa i va colpejar a la pilota amb més cor que col·locació. El seu xut va colpejar Jordi Alba i la trajectòria va confondre per complet el porter del Barça.





Messi va agafar els comandaments de la nau en la segona part i el Barça va ser més reconeixible. No tant per sobar la pilota una i altra vegada, sinó per la capacitat de empetitir al seu rival. Per sort per als de casa, la versió de Gabriel Paulista -possible internacional espanyol- va ser una mala notícia per als pupils de Setién.





No obstant això, l'esforç físic i la qualitat del Barça, que va millorar amb l'entrada de Vidal, van acabar per trobar el seu moment. Messi va fregar l'empat en dues ocasions. La primera amb una rematada que va fregar el pal i deu minuts després, al 70', amb un cop de cap a passada del 'desaparegut' Griezmann. Fins i tot el de Rosario va tenir una falta que va esgotar Doménech amb una parada excepcional, digne de foto.





Aquí va ser quan va morir el Barça sense saber-ho. L'ham no 'va pescar' un València que va renéixer a la contra, buscant les pessigolles a Umtiti i qüestionant la serietat defensiva d'un Sergi Roberto la polivalència és una virtut i un defecte en cada temporada. A menys d'un quart d'hora per al final va arribar el cop de gràcia del València en una jugada que va néixer en un servei de banda.





Ferran, la perla d'aquest València, va generar l'espai i va lliurar la pilota a Maxi Gómez, que va definir amb moltíssim talent a el pal més allunyat. I tot seguit l'àrbitre va escamotejar el tercer als de casa després d'una rematada de Gabriel. Gil Manzano va anul·lar el gol després falta a Busquets, però va acabar concedint córner en una decisió inexplicable per a propis i estranys.





El partit va acabar amb dos canvis a la desesperada. El del planter Collado i Ivan Rakitic, però res va impedir la primera derrota de l''era Setién'. La imatge no va ser bona, encara que la substància de l'empresa -i la dificultat de l'escenari-, permeten gastar la primera llicència del nou tècnic a 'Can Barça'. L'oportunitat és immillorable per a un Reial Madrid que visita el Valladolid aquest diumenge.





BARALLA DE RADICALS





D'altra banda, una persona ha estat detinguda i un total de 60 ultres del Futbol Club Barcelona han estat identificats per protagonitzar una baralla amb radicals del València Club de Futbol a les portes de l'estadi de Mestalla poques hores abans del partit de Lliga que enfronta els dos clubs.





Segons han indicat fonts de la Policia Nacional, el succés ha passat aquest dissabte al voltant del migdia, quan els ultres del Barcelona s'han congregat a la zona de la Plaça de l'Afició, davant de la porta de les oficines de Mestalla, i han començat a llançar objectes a altres radicals del València.





Les mateixes fonts han precisat que la persona detinguda ha estat arrestada a causa de que tenia una citació judicial vigent.





La Policia Nacional ha intervingut per dispersar la baralla, en la qual s'han llançat cadires i artefactes pirotècnics, com s'aprecia en un vídeo difós pel periodista Miquel Ramos de què s'ha fet ressò el president de les Corts, Enric Morera.





En el seu missatge a Twitter, Morera ha lamentat que aquests enfrontaments "taquen la imatge de club i de la ciutat". "Som gent de pau", ha remarcat.