Espanya venç Rússia en la final de l'Europeu de waterpolo

La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha proclamat campiona d'Europa aquest dissabte després de derrotar a Rússia (13-12) a la final del certamen que s'ha celebrat a Budapest, casualment la capital hongaresa on ja van pujar al més alt de podi per primera vegada el 2014.









L'equip de Miki Oca va quallar un gran partit i va anar de menys a més per assestar el cop definitiu en l'últim quart. Maica García va ser la màxima anotadora de les 'guerreres de l'aigua' amb quatre gols, dos d'ells en el moment més decisiu de la trobada.





Es tracta de la segona medalla d'or continental a la història i la setena des que Oca entrena l'equip nacional. Un èxit que confirma el waterpolo femení com una de les grans bases per als Jocs de Tòquio de l'estiu que, sobretot per la seva impecable trajectòria en els últims anys culminada aquest dissabte amb un triomf de categoria.





Espanya va començar amb la mà encongida, únicament Roser Tarragó es va atrevir a perdre la por inicial per donar rèplica a les russes. Karimova i, principalment, Prokofyeva van fer pols a Espanya en cada atac amb diverses opcions d'ampliar el seu avantatge a dos gols. Bea Ortiz també es va animar a frenar l'encert dels oponents.





Aquest va ser l'únic quart que va perdre Espanya perquè la resta van ser una altra història. La defensa va canviar, Ester va estar espectacular sota pals i Oca va ordenar més agressivitat als seus pupil·les. La intensitat va donar un altre aire a les espanyoles amb Maica García signant un nou recital. Tarragó va anar fins als 15 gols en el torneig en una altra acció memorable.





Amb el 7-6 del segon quart es va confirmar el bon fer nacional i es va anar acostant la medalla més valuosa, però Rússia no havia dit la seva última paraula. Les jugadores dirigides per Alexander Gaidukov van prémer l'accelerador fins al fons i van donar la volta a el marcador després de dos accions desafortunades que van acabar al pal.





Rússia es va posar per davant just en començar el tercer quart i va arribar a augmentar la seva renda a dos gols amb un perillós 8-10 quan s'esfumava el penúltim 'round'. Però aquí va canviar tot per a Espanya i el seu futur continental. Anni Espar, el cervell del Mataró, va brillar com sol ser habitual i la seva germana Clara també ho va fer amb un gol de bandera que va culminar un parcial de 0-3.





Una renda que va ser més sucosa al començament de l'últim quart amb dos gols que van donar la medalla d'or a Espanya. El seu rival va reaccionar a al final, però aquest pòquer golejador de Maica García va impedir que la resposta fos positiva. La selecció espanyola va tancar un triomf fantàstic i una medalla d'or que li permet tornar a regnar a Europa sis anys després.