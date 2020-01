Els crítics de Ciutadans volen llançar una esmena a la totalitat al Congrés de Març

Francisco Igea i els seus fidels comencen a coordinar altres sectors crítics per tot Espanya amb l'objectiu de llançar una esmena a la totalitat al congrés de Ciutadans de març.













La batalla definitiva entre l'aparell de Ciutadans i el sector crític encapçalat per Francisco Igea va quedar inaugurada aquest dissabte per debatre les esmenes dels consellers a les ponències que la gestora va presentar sobre estratègia i estatuts, és a dir, els documents que seran el nou full de ruta per a la formació narajana.





El consell general va tombar per aclaparadora majoria l'única esmena de devolució presentada per la mà dreta d'Igea en la Junta de Castella i Lleó, l'exdiputat Fernando Navarro. El text, que demanava un gir de 180 graus per a uns estatuts que Igea titllar de "leninistes" i que deixen en mans de la direcció nacional l'elecció dels líders autonòmics i la resta de càrrecs orgànics. Després de constatar el fracàs en el debat, els crítics es posen en marxa cap a la seva última possibilitat per canviar l'estructura de el partit, coordinar a tots els militants que defensen un canvi de model amb més pes territorial i independència de Madrid.





En les properes setmanes intensificarà la seva iniciativa a través d'un nou canal batejat com: "Ciutadans ets tu". Igea i diversos dels seus suports orgànics es van llançar en massa després del consell general a moure el manifest de la plataforma que en termes generals defensa que els afiliats puguin prendre decisions vinculants, nous mecanismes de rendició de comptes per a l'executiva, millorar el sistema de primàries i, sobretot, ampliar el sistema de contrapesos interns. El manifest acaba demanant que el "debat viu i la discrepància" siguin alguna cosa "normal i natural" i no motiu de sancions, fent al·lusió a el règim disciplinari proposat en els nous estatuts, que igual que els anteriors penalitzen opinions que puguin considerar-se "deslleials" .





En la ponència elaborada per la gestora es considera innegociable que el consell general sigui més representatiu amb la realitat de el partit i que la comissió de garanties sigui plenament independent. La proposta de la gestora passava per que dos dels seus membres fossin també designats per la direcció nacional.





La primera trobada dels crítics amb la militància de la zona nord i les reunions amb les diferents agrupacions se succeiran al llarg de les properes setmanes amb l'objectiu de coordinar una esmena a la totalitat des dels diferents territoris. Les esmenes que més suports rebin entre les bases seran les que es debatin i votin directament al congrés dels dies 14 i 15 de març.





Amb aquest moviment Francisco Igea i els seus afins pretenen mesurar-se amb l'aparell taronja a través de la militància. Visibilitzar la força de cada sector i tractar d'enderrocar el model de la gestora amb el suport de les bases en el congrés que està cridat a canviar el rumb intern de el partit.





Francisco Igea repetia aquest divendres que la seva candidata també és Inés Acostades, tot i que reconeixia que si el model que defensi la dirigent de Jerez no aposta per l'obertura a l'afiliació ia un partit amb més autonomia, es plantejaria rivalitzar amb ella. Per ara, l'objectiu sol és aconseguir prou suports per arrossegar a l'congrés l'esmena a la totalitat per als estatuts.