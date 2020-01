Pedro Almodóvar, guanyador indiscutible en els Goya per "Dolor y Gloria"

Finasl molt disputada fins al final i premis bastant repartits, els Premis Goya en la seva 34 edició es van decantar finalment per "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar, que es va alçar amb set guardons, inclosos millor pel·lícula, direcció, guió original i actor protagonista per a Antonio Banderas.









Almodóvar va pujar a l'escenari del Martín Carpena de Màlaga per primera vegada per recollir el premi al millor guió original, moment que va aprofitar per llançar un missatge al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que estava a l'auditori: "En els propers quatre anys va ser el coautor del guió dels ciutadans espanyols, espero que li vagi molt bé perquè ens vagi bé a tots ", va dir. Després Almodóvar va anar més enllà quan va rebre el de millor director: "El cinema espanyol està travessant una bona situació però té zones molt fosques", va dir, "per exemple, el cinema d'autor independent, que es fa als marges de les televisions i les plataformes, està en serioses vies d'extinció i necessita la protecció de l'Estat".





A més en la mateixa nit del Cinema Belén Cuesta s'ha fet amb el Goya a la millor actriu protagonista pel seu paper a "La trinchera infinita", un drama ambientat a la Guerra Civil i la postguerra dirigit per Aitor Arregi, Jon Garaño i José Mari Goenaga.





ANTONIO BANDERAS ELOGIA AL DIRECTOR MANXEC EN EL SEU DISCURS





Antonio Banderas, que ha guanyat el seu primer Goya a millor actor per 'Dolor y Gloria', ha revelat que aquest dissabte es complien tres anys des que va patir un atac al cor, pel que rep el premi com "un regal per celebrar l'aniversari".





Banderes s'ha imposat als altres pesos pesants de la interpretació amb què competia: Antonio de la Torre per "La trinchera infinita", Karra Elejalde per "Mientras dure la guerra" i Luis Tosar per "Quien a hierro mata". Encara que havia estat nominat amb aquesta en cinc ocasions i fa cinc anys va obtenir el Goya d'honor, aquest és el primer Goya que rep per un dels seus treballs interpretatius.





En la seva intervenció Banderas ha agraït les "lliçons extraordinàries" que Almodóvar li ha donat "per atacar els personatges d'una manera específica" i "abandonant" i en aquest sentit ha dit "havia de trobar-me amb tu per arribar fins aquí", ha afegit Banderes , que creu que Almodóvar l'ha "entès millor que ningú" i espera que "els cercles no s'hagin tancat" i tinguin la possibilitat de "seguir treballant junts en el futur".









Banderes en el seu discurs a més a dit "Pere, fa quaranta anys des que ens coneixem, hem passat la moguda i hem treballat junts en vuit pel·lícules. Mai he tingut l'oportunitat de conèixer a un cineasta o artista en general amb la lleialtat que tu li tens al teu cinema, perquè mai t'has traït ", ha dit Banderes a Almodóvar.





També ha ressaltat "tota la informació emocional" que Almodóvar li aportava i s'ha preguntat quan va a tenir "la possibilitat" de tenir al personatge a què està interpretant "dirigint la pel·lícula". "No només estic viu, sinó que em sento viu", ha proclamat un Banderes que ha qualificat el seu treball al costat de Pedro Almodóvar com "un viatge molt especial, únic i diferent a tot el que havia fet".





ALMODÓVAR EL INDISCUTIBLE PROTAGONISTA DELS GOYAS





Al rebre els premis Almodóvar no sap si 'Dolor y Gloria' és la pel·lícula més important de la seva carrera i necessitarà "més perspectiva". "Probablement, si un és sincer i humil, sigui la millor manera d'arribar a totes les rajoles de l'univers", ha dit el director manxec, que afirma que aquesta és una "pel·lícula minoritària per naturalesa".





El director ha assenyalat que 'Dolor y Gloria' part de la seva vida i la seva "intimitat", però és "ficció" en què es troben alguns dels seus pors, problemes, sensibilitats i records, al temps que la casa que apareix és la rèplica de la seva, i fins i tot té la sensació d'haver adoptat gestos d'Antonio Banderas en el seu paper.





Pel que fa al fet que s'hagi convertit en el director espanyol amb més pel·lícules guardonades, Pedro Almodóvar ha assenyalat que no és una persona que estableixi la seva vida o el seu futur en base a elles, ni que depengui de "records o gestes numèriques", tot i que ha estat que "aquesta ha estat una nit meravellosa".





Tal com ha assenyalat als mitjans, Almodóvar se sent "tan emocionat" com si acabés de "debutar" i ha afirmat que la seva pel·lícula "segueix sent la mateixa sense Goyas", encara que ha reconegut que els guardons ajuden al fet que es reprengui la pel·lícula.





Pedro Almodóvar ha afirmat aquest dissabte que "a vegades és més complicat guanyar un premi" a Espanya que a Hollywood, tal com ha assenyalat als mitjans al terme de la 34 edició dels Premis Goya, en els que la seva pel·lícula 'Dolor y Gloria' ha resultat la gran guanyadora amb set dels 16 premis a què aspirava.





SENTIT HOMENATGE A UNA ABSENT PEPA FLORES, L'ETERNA MARISOL





El lliurament del Goya d'Honor va ser introduïda per Amaia Romero que va cantar una dolça versió de la cançó de Marisol i per la pròpia Celia Flores que va interpretar un extracte de "estant amb tu". "Fa 30 anys la nostra mare va prendre la ferma decisió de apartés dels focus per sempre i avui, emocionada i súper agraïda a l'Acadèmia i als companys, ens està veient sense perdre detall en un lloc tranquil", va dir Esteve, plena d'orgull.





I és que Pepa Flores, la més esperada de la nit, finalment no va assistir a la cerimònia dels Premis Goya 2020. Les seves filles María Esteve i Celia Flores van recollir el Goya d'Honor en el seu nom i, sortint del guió, van convidar a pujar a l' escenari també a la seva tercera filla, Tamara.





RELACIÓ DELS PREMIS GOYA 2020





MILLOR PEL·LÍCULA: Dolor y Gloria

MILLOR DIRECCIÓ: Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria

MILLOR ACTOR PROTAGONISTA: Antonio Banderas, por Dolor y gloria

MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA: Belén Cuesta, por La trinchera infinita

MILLOR ACTRIU DE REPARTIMENT: Julieta Serrano, por Dolor y gloria

MILLOR ACTOR DE REPARTIMENT: Eduard Fernández, por Mientras dure la guerra

MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ: Buñuel en el laberinto de las tortugas

MILLOR PEL·LÍCULA DOCUMENTAL: Ara Malikian, una vida entre cuerdas

MILLOR PEL·LÍCULA IBEROAMERICANA: La odisea de los Giles, de Sebastián Borensztein (Argentina)

MILLOER PEL·LÍCULA EUROPEA: Los miserables, de Ladj Ly (Francia)

MILLOR CURTMETRATGE DE FICCIÓ: Suc de sindria, de Irene Morai

MILLOR CURTMETRATGE DOCUMENTAL: Nuestra vida como niños refugiados en Europa, de Silvia Venega

MILLOR SO: Iñaki Díez, Alazne Ameztoy, Xanti Salvador y Nacho Royo-Villanova, por La trinchera infinita

MILLORS EFECTES ESPECIALS: Mario Campoy e Iñaki Madariaga, por El hoyo

MILLOR MÚSICA ORIGINAL: Alberto Iglesias, por Dolor y gloria

MILLOR CANÇÓ ORIGINAL: "Intemperie" de Javier Ruibal, por Intemperie

MILLOR DISSENY DE VESTUARI: Sonia Grande, por Mientras dure la guerra

MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA: Ana López-Puigcerver y Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz, por Mientras dure la guerra

MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ: Carla Pérez de Albéniz, por Mientras dure la guerra

MILLOR DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA: Mauro Herce, por Lo que arde

MILLOR MUNTATGE: Teresa Font, por Dolor y Gloria

MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA: Juan Pedro de Gaspar, por Mientras dure la guerra

MILLOR PRIMERA DIRECCIÓ: Belén Funes, por La hija de un ladrón

MILLOR GUIO ORIGINAL: Pedro Almodóvar, por Dolor y gloria

MILLOR GUIO ADAPTAT: Benito Zambrano y Pedro y Daniel Remón, por Intemperie

MILLOR ACTRIU REVELACIÓ: Benedicta Sánchez, por Lo que arde

MILLOR ACTOR REVELACIÓ: Enric Auquer, por Quien a hierro mata