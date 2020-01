El Govern xinès desplega 1.600 metges més al centre del país per contenir el coronavirus

El Govern de la Xina ha anunciat aquest diumenge l'enviament immediat de 12 equips mèdics addicionals formats per un total de 1.600 efectius a la província de Hubei, epicentre del brot de coronavirus que ha provocat la mort de 56 persones a tot el país.





Aquest nou contingent se suma als més de 900 metges que formaven part del desplegament inicial al costat d'un altre de doctors militars amb més de 450 integrants, segons ha precisat el director de la Comissió Nacional de Salut, Dt. Xiaowei.





Dt. ha anunciat a més que els pacients més greus seran enviats als millors hospitals del país perquè siguin tractats amb els millors recursos mèdics. L'objectiu és minimitzar el nombre de casos severs i de morts pel brot de pneumònia causada pel nou coronavirus.





El Govern xinès va decidir tancar per complet Wuhan, la ciutat portuària amb 11 milions d'habitants on va començar el brot. Els vols i les línies de trens han estat cancel·lats, així com el servei de busos i ferris.





Les autoritats xineses també van expandir les restriccions de viatge a diverses ciutats properes com Huanggang, Ezhou, Chibi i Zhijiang, que inclouen tancaments complets o parcials del transport públic i afecten a milions de persones a pocs dies de la celebració de l'Any Nou Lunar.

Tradicionalment, les festivitats mobilitzen milers de persones dins i fora del país.





Pequín i altres grans urbs van anunciar que cancel·laran els festejos d'Any Nou per evitar contagis. Unes 30.000 persones volen diàriament des de Wuhan, segons amb dades oficials. En total unes 29 províncies xineses han registrat casos de la malaltia, uns 5.897 contactes amb persones malaltes han estat supervisats per les autoritats, dels quals 4.928 encara es troben sota vigilància mèdica.





El nou coronavirus és un 80 per cent similar al virus de la síndrome respiratòria aguda i greu (SARS) que va provocar un brot el 2003 que va afectar 8.098 persones i va causar la mort de 773, principalment a la Xina, segons la informació publicada pel Centre Nacional de Dades Genòmiques de la Xina (NGDC, per les seves sigles en anglès).





El president de la Xina, Xi Jinping, ha assumit personalment el comandament de les operacions de resposta al brot de coronavirus. "La vida és de summa importància. Quan es deslliga una epidèmia, s'emet una ordre. És la nostra responsabilitat prevenir-la i controlar-la", va declarar Xi durant una reunió d'emergència del Comitè Permanent del Politburó del Partit Comunista de la Xina (PCCh).