Espanya es proclama campiona d'Europa de handbol

La selecció espanyola, dirigida pel tècnic de Sarrià de Ter, va reescriure la història, una cosa que semblava gairebé impossible: el campió d'Europa va revalidar la seva corona i ho va aconseguir davant un rival potentíssim, Croàcia.

















Croats i espanyols tornaven a trobar-se en una final 15 anys després de la lluita per l'or mundial a Tunísia 2005. Espanya, en aquests 15 anys, s'ha desacomplexat i s'ha instal·lat en l'elit.





Jordi Ribera va sorprendre de sortida amb una defensa 5: 1, amb Alex Duixebàev d'avançat i Iosu Goñi, un jugador tot just utilitzat, en l'arc defensiu. No li va sortir de el tot bé la jugada tàctica. Després d'uns primers compassos de gran igualtat Croàcia va donar el primer estirada quant va trobar a el gegant Maric guanyant l'esquena de Viran Morros.





El millor va ser que Espanya va deixar seca a Croàcia durant 11 minuts, fins al 11-11 de Mandic a la contra. A la represa, Espanya va sortir amb noves ales, amb els blaugranes Aleix Gómez i Aitor Ariño en els extrems, i l'equip va guanyar en profunditat i velocitat. La maniobra li va sortir a cor què a Ribera: un parcial de 4-0, fruit de les recuperacions i els contraatacs davant un rival que atacava sense porter, amb els quals Espanya va tocar el dos a l'16-12, 1 +4 que posava a els hispans en el camí de l'or.





Amb la igualtat reinstaurada per Maric (18-18) als 48 minuts, entrava la final a una nova dimensió, esgotades les sorpreses tàctiques: era l'hora de la supervivència, de la inspiració, seria campió el que menys fallés i menys li sancionés els àrbitres i Ribera va tornar a recuperar a Aginagalde en el pivot i va lliurar la batuta a Sarmiento.





I en els últims 4 minuts, Espanya va jugar amb més ofici, Aleix Gómez va estar colossal sense tremolar-en pols en els 7 metres i Alex Duixebàev va rematar amb el 22-20. Llavors Ribera va decidir atacar sense porter. Sarmiento va marcar el 20-19, però en la sacada de centre Brozovic aprofitava la porteria buida per empatar a 20. Taules a falta de 2 minuts. Aleix Gómez transformava un penal per al 21-20, la defensa recuperava i afrontava els últims 30 segons amb la iniciativa. Alex Duixebàev marcava el 22-20 amb 25 segons en el marcador. El segon or europeu ja estava a la butxaca.