Rosalía es corona amb un Grammy per 'El mal querer'

La cantant Rosalia ha guanyat aquest diumenge el seu primer Grammy en la categoria millor àlbum urbà de rock, urban o alternatiu de música llatina per la cançó 'El mal querer'. La cerimònia s'ha celebrat a Los Angeles.





Per la seva banda, Alejandro Sanz s'ha emportat el Grammy a millor àlbum de pop llatí amb #ElDisco, però, no ha pogut recollir el premi perquè no es trobava a la gala.









Durant la seva intervenció, Rosalía ha felicitat els altres nominats i ha mostrat el seu orgull per compartir categoria. Així, ha destacat, en un discurs en què ha barrejat anglès, espanyol i català, que estava emocionada per haver pogut actuar amb una cançó "inspirada en el flamenc" en els premis Grammy.