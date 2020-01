El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assegurat que va mantenir una trobada amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, entre d' "uns 20 i 25 minuts", en què no els va donar temps "a tractar res" .





En una entrevista a La Sexta, Ábalos ha explicat que, dues hores abans d'anar a rebre al ministre de Turisme veneçolà, Félix Plasencia, va rebre un avís del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li demana que s'asseguri que la vicepresidenta veneçolana no entra a Espanya.





Segons la versió d'Ábalos, es va dirigir amb cotxe particular fins a l'aeroport i, des de la pista, va pujar a l'avió privat on es trobaven els dos dirigents chavistes. "Me la van presentar i va ser una situació una mica violenta", ha explicat, que ha insistit que el va saludar i li va recordar que no podia entrar a Espanya.





En aquest sentit, ha negat que Rodríguez estigués dotze hores i ha assegurat que el va avisar que agafaria un altre vol per a Turquia perquè "l'avió va arribar amb demora i els pilots van decidir que havien de descansar".





"No va tocar terra espanyol", ha insistit Ábalos, que ha afegit que es van seguir les recomanacions de la policia de fronteres "perquè es complís la legalitat" d'on podia fer escala. "Va estar on la policia va habilitar i diu que és frontera. No vaig intervenir", ha puntualitzat, encara que no ha detallat quan va agafar l'altre vol.





Les sancions de la Unió Europea impedeixen l'entrada i el trànsit de la vicepresident de Maduro. Rodríguez va ser inclosa en la llista de persones sancionades per la seva complicitat amb la repressió de Maduro el 25 de juny de 2018, el que implica que té prohibida l'entrada a sòl europeu i que els seus actius a la UE seran congelats.





Sobre si el Govern espanyol ha incomplert alguna resolució europea, Ábalos ha assegurat que "no es va incomplir". "A contra, hem assegurat que es complissin", ha afegit, que ha negat haver ofert versions contradictòries sobre aquest assumpte.





Pel que fa a les peticions de compareixença al Congrés, el ministre ha assegurat que no té "cap problema" però que no veu "motius". "No he fet malament. He prestat servei al meu país", ha puntualitzat.