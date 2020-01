L'Ajuntament de Barcelona no autoritza la construcció de l'Hermitage al Port

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Mobilitat i Ecologia de Barcelona, Janet Sanz, i el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, han anunciat que els informes municipals desaconsellen ubicar el Museu Hermitage a la Nova Bocana del Port de Barcelona per dificultats en la mobilitat, dubtes sobre sostenibilitat econòmica de el projecte i el seu projecte cultural a "franquícia".





En una roda de premsa aquest dilluns, Sanz ha dit que no donaran suport al projecte, en base a les conclusions dels quatre informes encarregats per l'Ajuntament, que es van demanar per acabar de prendre una decisió sobre la viabilitat de la instal·lació del Museu Hermitage, tot i que deixa en mans dels promotors que plantegin una nova ubicació.





La regidora ha alertat que cap dels informes elaborats per experts independents dóna per bo el projecte: l'urbanístic assegura que és una zona "molt fràgil", un extrem sense sortida i inundable durant els temporals, i allunyada dels eixos culturals de la ciutat, i també demana repensar la construcció de nous edificis icònics assegura que hi ha molt patrimoni infrautilitzat.





En relació a la mobilitat, el consistori ha advertit que es podrien formar "colls d'ampolla", tant en vehicle privat com en transport públic i per a vianants, no només per la museu, sinó per la resta d'activitats que podria atraure la zona, i ha avisat que fins a la Nova Bocana només s'arriba amb bus, ja que l'estació de metro més propera, la Barceloneta, està a gairebé dos quilòmetres.





Sobre la sostenibilitat econòmica, Subirats ha dit que la xifra prevista de visitants (850.000 el primer any) pot estar "sobrevalorada", ja que és tres vegades més que el Macba i dues vegades més que la Fundació Miró, i ha assegurat que l'estructura organitzativa xoca amb la llei de Museus de Catalunya, que defineix aquests centres com a entitats sense ànim de lucre.





"Es planteja que tots pagaran entrada sencera, quan molts museus, per complir amb la seva funció social, tenen acords de rebaixa de preus, i en els museus ordinaris només paguen el preu complet el 40% dels visitants", ha reflexionat Subirats sobre el projecte d'aquest nou centre, dissenyat per l'arquitecte japonès Toyo Ito.





L'informe cultural també qüestiona que existeixi projecte després de la mort al març de 2018 del cap del projecte cultural de l'Hermitage Barcelona, Jorge Wagensberg; i Subirats ha parlat de "franquícia" i que el museu no reforça el patrimoni ni la identitat cultural de la ciutat, ja que només es contempla comprar fons propi a partir de 2035.





"Si es reformula el projecte cultural, es presenta un projecte econòmic més realista i es planteja en una altra ubicació que generi una xarxa amb altres espais culturals de la ciutat, es podria considerar adequat. Però s'hauria de tornar a estudiar", i ha recordat que el Port de Barcelona necessita l'aprovació de l'Ajuntament per a qualsevol projecte que s'instal·li a la Nova Bocana.





El mateix consistori ha presentat quatre ubicacions possibles: el Moll de Sant Bertran, prop de la terminal de creuers; el parc de la Barceloneta; la zona del Fòrum, a la fi de la rambla Prim, i l'antiga central tèrmica de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), coneguda com les 'tres xemeneies', de manera que assegura que no tanca la porta a el projecte.





Al juny de 2016, els promotors de l'Hermitage de Barcelona van presentar el seu projecte per construir un nou museu a la Nova Bocana del Port, al costat de l'Hotel W, i l'Autoritat Portuària va obrir a l'abril de 2019 el tràmit administratiu per rebre ofertes per instal·lar-se en aquesta parcel·la del port, qualificada de cultural, segons Sanz, i que preveia obrir el 2022.