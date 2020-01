JxCat condiciona la continuïtat de el Govern a què Torra sigui diputat

El vicepresident de Parlament, Josep Costa (JxCat), ha condicionat aquest dilluns la continuïtat del Govern i l'aprovació dels Pressupostos al fet que el president de la Generalitat, Quim Torra, segueixi sent diputat al Parlament.









Així ho ha advertit en roda de premsa a la cambra juntament amb el president del grup parlamentari, Albert Batet, que ha anunciat que registraran aquest dilluns, per urgència extraordinària, una proposta de resolució per ratificar Torra com a diputat i "impugnar els acords de la Junta Electoral Central, que són un atemptat contra la sobirania de Parlament".





La resolució recull el contingut de la proposta que JxCat ha plantejat a la Mesa de Parlament, que no s'ha assumit, on demanava deixar sense efecte les instruccions dictades pel secretari general de la càmera, Xavier Muro, de fer efectiva la pèrdua de la condició de diputat de Torra i confirmar el seu escó.





"La millor manera de garantir que hi ha continuïtat al Govern i pressupostos és que Torra no perdi la condició de diputat", han avisat tots dos, tot i recalcar que no han parlat que es convoquin eleccions.





No obstant això, Costa ha reiterat que hi haurà "problemes per defensar la continuïtat del Govern" si no es garanteix que Torra segueixi com a diputat i pugui estar en els plens.





"No es pot acceptar aquest cop d'Estat i pensar que després no passi res, i que el Govern tramiti els pressupostos amb normalitat", ha insistit el vicepresident de Parlament, que ha instat tots els grups a actuar amb responsabilitat.