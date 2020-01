La CUP demana tornar a Torra seu dret a vot en el ple

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha demanat aquest dilluns tornar a president de la Generalitat, Quim Torra, el seu dret a vot en el ple de la Cambra i s'ha ofert a entrar a la Mesa de Parlament per fer-ho.









En la seva intervenció en el ple, ha sostingut que cal defensar els drets de la ciutadania i ha destacat que això passa per "defensar els drets democràtics del diputat i president de la Generalitat, Quim Torra".





"Avui tenim l'oportunitat de garantir aquesta situació, no amb un gest simbòlic, sinó que a partir d'avui aquest Parlament defensi els drets de tots desobeint sempre que calgui les institucions de l'Estat", ha afirmat.





Riera ha anunciat que els diputats de la CUP tornen a oferir-se per entrar a la Mesa de la Cambra "per garantir i preservar els drets de tots", i ha demanat a JxCat i ERC que aquesta situació no es converteixi en una batalla electoral.





"No volem un nou 30 de gener, volem començar avui un nou camí de embat democràtic amb l'Estat i això passa per defensar els drets del diputat Torra", i també ha plantejat tornar a convocar l'Assemblea de Càrrecs Electes.