CaixaBank i Plug and Play creen un programa per innovar en serveis 'fintech'

El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, i el fundador i conseller delegat de Plug and Play, Saeed Amidi, han signat un acord per impulsar conjuntament nous serveis per al sector bancari i assegurador a través d'un programa de col·laboració amb 'startups' , a les quals s'acompanyarà en el seu procés de creixement.









Es tracta del primer programa 'fintech' a Espanya en què participa Plug and Play, considerada com la principal plataforma d'innovació mundial i el 'venture capital' més actiu, ha destacat CaixaBank en un comunicat aquest dilluns.





Alcaraz ha destacat que l'objectiu d'aquest acord és "potenciar la innovació en àrees clau per al sector financer avui, com l'experiència d'usuari o l'impuls a nous models de negoci".





Per la seva banda, Amidi ha posat en valor que la plataforma compta amb més de 400 socis a nivell global: "Dia a dia, aquestes grans corporacions confien en nosaltres perquè els ajudem en la seva estratègia d'innovació, especialment en la implantació de noves tecnologies provinents de 'startups ".





'BARCELONA ENGAGEMENT PROGRAM'





L'acord es materialitza, principalment, a través de la creació del 'Barcelona Engagement Program', el primer programa d'innovació en el qual Plug and Play participa a Barcelona.

Un comitè d'especialistes vinculats a el programa identificarà i seleccionarà empreses innovadores en fases inicials amb projectes de les àrees 'fintech' i 'insurtech'.





Aquestes companyies disposaran de l'acompanyament d'experts per al desenvolupament d'una prova de concepte i treballaran conjuntament amb els equips de CaixaBank Payments and Consumer, imaginBank i Plug and Play per a resoldre reptes reals de negoci.