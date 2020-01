La Marea Pensionista de Catalunya demana la dimissió del governador d'Espanya

Membres de la Marea Pensionista han protestat davant de la seu del Banc d'Espanya a Barcelona en defensa de les pensions públiques i en contra del seu governador, Pablo Hernández de Cos, de qui han criticat que "no té vergonya" i han demanat la seva dimissió per dir que les pensions i el SMI no poden pujar.





Alguns dels membres de la Marea Pensionista de Catalunya / Catalunyapress





"Els pensionistes seguirem lluitant, seguirem sortint al carrer per les nostres reivindicacions, perquè les pensions són un dret. Que no ens enganyin perquè sí que hi ha diners, el que no hi ha és voluntat política", ha explicat la portaveu de marea Pensionista, Concepció Ribera, en declaracions als periodistes durant la manifestació.





Ribera li ha retret a Hernández de Cos que parli "en contra de la ciutadania" i per defensar els bancs, a el dir que les pensions no poden augmentar amb l'IPC i que la pujada d'el SMI pot deixar a molts treballadors al carrer, i li ha recordat que són els ciutadans els que li paguen el seu sou.





"Estem farts que aquestes persones amb uns sous estratosfèrics diguin que no es poden apujar les pensions ni el SMI. Estan parlant en contra de la ciutadania, que som els que els paguem aquest sou estratosfèric", ha remarcat.





HI HA UN MILIÓ I MIG DE DONES AMB PENSIONS PER SOTA DELS 700 EUROS





A diferència d'Hernández de Cos, la portaveu de Marea Pensionista ha alertat que hi ha un milió i mig de dones pensionistes a l'Estat que cobra menys de 500 euros; que entre el 70% i el 80% de les pensions estan per sota dels 700 euros, i que la pensió mitjana és de 980 euros: "Aquest senyor que cobra 12.700 euros a l'mes té el desvergonyiment de dir que no es pugin les pensions amb l'IPC ".





Els manifestació ha començat a plaça Universitat, on Marea Pensionista de Catalunya es concentra cada dilluns; posteriorment han baixat pel carrer Pelai i ha arribat a l'inici de Portal de l'Àngel, on hi ha la seu de l'Banc d'Espanya a Barcelona, i Ribera ha fet broma que han fet aquesta ruta perquè els pensionistes no poden fer "un gran recorregut".





'BANQUERS LLADRES'





Els pensionistes han clamat durant la protesta consignes com 'Banquers lladres', 'Mans enlaire, això és un atracament', 'El poble unit mai serà vençut', i 'Pensions públiques sí, pensions privades no' i també han defensat que 'Governi qui governi, les pensions es defensen ',' la lluita segueix, costi el que costi ',' Si això no s'arregla, guerra, guerra ', i' Aquesta batalla la guanyarem '.





Portaven pancartes amb imatges de Fernández de Cos, en què criticaven que el governador del Banc d'Espanya ataca els treballadors i pensionistes i no es dedica a "controlar la banca i exigir que torni els 65.000 milions d'el rescat".