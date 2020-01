Antonio Banderas porta a Barcelona 'A chorus line', primera producció del seu teatre de Màlaga

Amb un Goya a la mà i una nominació per a l'Oscar, Antonio Banderas arriba a Barcelona de pas per als Estats Units. Ve per presentar 'A chorus line', el llegendari musical de Hollywood que té ja prop de mig segle d'existència i és un veritable clàssic, però que l'actor malagueny va voler recuperar per inaugurar el Teatre Soho que ha promogut a la seva ciutat natal. Gran expectació al vestíbul de Teatre Tívoli on les rodes de premsa habituals no solen reunir més d'una vintena de periodistes. Avui va poder ser un centenar, majorment fotògrafs.









Per fi apareix Banderas i se sotmet a la litúrgia de les càmeres. En l'escalinata del foyer i al carrer, tot i que Casp, en plenes obres, no resulti un escenari excessivament lluït. I després pren seient amb Pablo Puyol que interpretarà el paper protagonista de Zach, el mateix que va fer Banderas durant les funcions de Màlaga, cosa inèdita doncs mai una figura de la seva talla havia encarnat aquest personatge.





Per què va escollir 'A chorus line' per inaugurar el seu teatre? Diu que per diverses raons. "Perquè en l'obra subjacen uns principis que l'espectador capta subliminalment, convida a més a reflexionar sobre l'art teatral, ja que té un caràcter coral i fa passar el focus d'un personatge al conjunt actoral de ballarins i cantants que solen romandre anònims; i , en fi, perquè és una obra divertida emocionant i ... capaç d'omplir el teatre! ". Banderas explica que, respectant l'obra original, cosa que és exigència dels legataris dels drets, s'ha permès "subratllar la vulnerabilitat de Zach, de la qual en la versió inicial no té i l'hem tret a l'escenari". Destaca certament que en la funció tota la música és en viu. "Al teatre tot és en directe, tinc terminantment prohibit el pregravat".





Banderas recorda l'amistat que manté amb Lluis Pasqual, que va renunciar a la direcció de Teatre de Soho perquè va considerar que, un cop posat en marxa, no hi ha millor director que el seu propi promotor. L'actor malagueny va afegir a més que Pasqual va finalitzar la seva tasca de gestió, però seguirà al teatre com a director d'escena.





En tot cas, és ple de projectes. Anuncia el seu propòsit de crear un altre segon teatre, aquest alternatiu, i de promoure una escola teatral que vagi més enllà de la interpretació i assumeixi totes les arts i oficis de l'escena. Quan se li va recordar què va pensar quan va rebre el Goya el mateix dia en que va patir un infart fa tres anys, va dir que només va poder fer-ho "a la Mare de Déu de l'Esperança". Això sí, va ser una cosa "que va canviar la meva vida i l'ordre de prelacions". I és que Banderas, més enllà del mite i de la notícia puntual, segueix sent un personatge senzill. Va dir que les persones de les quals s'ha separat segueixen sent "la seva família" i ha afegit: "No sóc una persona escandalosa". Actor o estrella? "No em preocupen els adjectius, jo vaig a la meva, al paper que he d'interpretar en cada cas i a fer-ho el millor possible".





Preocupat per la nit dels Oscars? Somriu i no dubta a exclamar: "El major enemic de l'èxit és l'ansietat per aconseguir-ho". Tot un filòsof.