Associacions policials critiquen la manca de medalles per als agents de l''Operació Ícar'

Justícia Policial (Jupol), el Sindicat Unificat de Policia (SUP) i la Confederació Espanyola de Policia (CEP) es lamenten que les condecoracions ordenades pel Ministeri d'Interior no incloguin en la seva totalitat el dispositiu extraordinari desplegat a Catalunya després de la publicació de la sentència del 'procés'.









Tot i que la Junta de Govern de la Direcció General de la Policia ha disposat l'ingrés en l'ordre del mèrit policial de 322 funcionaris que van participar en l''Operació Ícar', les associacions policials no consideren que sigui suficient.





En concret, s'han atorgat una medalla de plata i 7 amb distintiu vermell (totes dues amb augment vitalici de pensió), així com 315 en la modalitat blanca. El lliurament tindrà lloc aquest dimecres amb motiu de l'acte de celebració pel 196 aniversari de la Policia Nacional.





Segons publica 'L'Independent', SUP i la CEP han anunciat la seva intenció de recórrer el lliurament de medalles en considerar-la una "injustícia". També el Sindicat Professional de Policia (SPP) té previst analitzar-lo, ja que considera que el criteri seguit en la distribució de condecoracions no és "equitatiu".





On no hi ha crítiques és en la variació respecte a la qualificació del policia Gonzalo S.V., que va rebre un fort impacte al cap en els fets violents de Barcelona i va estar ingressat de gravetat durant diversos dies. Aquest funcionari passarà de tenir una creu blanca a una vermella, el que li suposarà un increment de pensió del 10% com a compensació de les ferides.