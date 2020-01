Nadal eleva el seu tennis per desfer-se d'un gran Kyrgios

El tennista espanyol Rafa Nadal va superar amb nota el test que tenia davant Nick Kyrgios per arribar als quarts de final a l'Open d'Austràlia, primer 'Grand Slam' de la temporada, i es va citar amb l'austríac Dominic Thiem, després de desfer-amb un pas endavant de l'australià per 6-3, 3-6, 7-6 (6) i 7-6 (4) en tres hores i 38 minuts de partit.





El número u del va signar segurament el seu millor partit fins ara en el torneig. I el va necessitar per batre el de Canberra, que venia d'una pallissa amb el rus Karen Kachanov, i que es va guardar aquesta faceta més de 'showman' que de vegades el perjudica per mostrar el talent que se li pressuposa i obligar el manacorí a no despistar-se en cap moment.





Si bé el campió a Melbourne en 2009 va dominar amb certa autoritat el primer i el quart set, aquest últim ja amb el seu rival notant l'esforç físic de la seva anterior trobada i el desgast de barallar des del fons al , l'oceànic mai es va rendir i va saber treure partit a les seves escasses oportunitats a la resta per allargar un duel entre dos tennistes que van oferir un gran nivell.









Nadal va tancar el pas als quarts de final amb un total de 64 cops guanyadors, amb un 'drive' letal malgrat jugar a la nit i un revés a dues mans creuat que va fer també molt de mal, per tan sols 27 errors no forçats, mentre que Kyrgios li va replicar recolzat en el seu poderós servei (25 serveis directes) per a 50 'winners' i més errors (43).





L'espanyol, a més, es va mostrar molt sòlid a el servei, amb només 12 punts perduts amb el seu primer servei i concedint únicament tres boles de 'break', que curiosament no va salvar per pagar un preu que no va ser excessivament car perquè va saber gestionar millor els compassos més tensos del duel en els dos 'tie-breaks'.





Kyrgios va saltar a la Rod Laver Arena amb una samarreta homenatge a Kobe Bryant i el seu '8', en el que va ser una de les poques mostres allunyades del tennis que va oferir a la nit australiana. Nadal tampoc va donar concessions i va saber esperar pacient a la seva oportunitat a la resta, que va arribar en el quart joc on va aconseguir el 'break' que li va permetre tancar el primer parcial.





El balear va continuar a molt bon nivell i va poder encarrilar el segon set, però va desaprofitar un valuós 15-40. El jugador local aguantava i deixava mostres de la seva qualitat, i va ser llavors ell el que va trobar una de les seves poques oportunitats a la resta per trencar i agafar la seva primera bon avantatge (3-1).





El de Canberra llavors es va agafar al seu servei per igualar un duel que va entrar en la seva millor fase en el tercer set, de molt nivell per ambdós costats i amb els treguis imposant-se. Només hi va haver una opció de trencament, a favor del número u del amb 4-3 en el marcador, però salvada per un Kyrgios que va aconseguir el 'joc decisiu'.





Nadal va demostrar la seva fortalesa mental per portar-li després d'haver desaprofitat una bola de set amb una inoportuna doble falta i aquest cop va semblar definitiu per al seu rival, més castigat i que va cedir en blanc el seu servei a l'inici de la cambra parcial.





El campió de 19 'grans' tirar llavors de servei i es va plantar amb 5-4 després de perdre únicament dos punts a la sacada. No obstant això, inesperadament, no va encertar a tancar el partit i l'australià va agafar vida i aire per jugar la seva fortuna en un altre 'tie-break' on ja no va perdonar per aconseguir per 41a vegada els quarts de final en un 'Grand Slam'.