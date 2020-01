Pérez de los Cobos, sobre els comandaments dels Mossos: "Ens van enganyar"

El coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositiu per intentar impedir el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, s'ha defensat aquest dimarts 28 de gener davant l'incisiu interrogatori que li ha dirigit l'advocada del més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero insistint que els comandaments de la policia autonòmica li "van enganyar" i fins i tot li van fer un "oferiment enverinat" instant-lo a estar amb ells en el centre de coordinació el dia de la votació.





La lletrada Olga Tubau ha dirigit les seves preguntes a qüestionar la tasca de coordinador de Pérez de los Cobos, insinuant que exercia el comandament quan ell assegura que no tenia aquesta potestat, i a posar en dubte el pla que va tenir fins al mateix dia 1 de permetre que fossin els Mossos els que actuessin a les escoles en un primer moment si, com afirma, al mateix temps hi havia una "desconfiança" cap a aquest cos policial.





"Ni jo ni ningú podíem pensar que anava a suposar la inacció absoluta. El que pensàvem és que anaven a actuar amb un percentatge d'entusiasme o de grau de compliment inferior al desitjable, però ni de bon tros el que després vam veure. L'actuació dels Mossos va ser encaminada a permetre el referèndum, però anava acompanyada de mesures per aparentar el compliment de l'ordre judicial", ha resumit el coronel.





Pérez de los Cobos, que ha comparegut per segon dia consecutiu com a testimoni en el judici a l'Audiència Nacional contra la cúpula dels Mossos, ha insistit diverses vegades en aquesta idea, davant les reiterades preguntes de l'advocada: "Hi havia una desconfiança. Pensàvem que no anaven a posar tota la carn a la graella, però no que anaven a deixar la graella sense carn".