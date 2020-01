Retiren un vibrador que estava encès a la bufeta d'una dona

De tant en tant els metges es topen amb algun cas insòlit, com el d'una dona nord-americana que s'està recuperant d'una cirurgia que va deixar la boca del metge oberta després d'un accident amb un minivibrador, que va entrar en el seu cos i va seguir funcionant dins de la seva bufeta.





La dona estava provant un nou vibrador de la marca Crave, el Vesper Vibrate Necklace, que serveix per portar al coll, a manera de penjoll, de 9,14 centímetres de llarg i 1,27 centímetres de diàmetre, i també com una joguina sexual.









Després d'un sopar amb el seu xicot, en la qual portava la joia al voltant del coll, la parella va iniciar un joc sexual amb l'objecte. "Va desaparèixer de sobte, només vaig sentir un fort dolor", va dir la dona.





Li va preguntar al seu xicot què havia passat i aviat es van adonar que el vibrador havia desaparegut. "La meva primera reacció va ser de pànic. Havia perdut alguna cosa dins meu que encara funcionava", va afegir.





Van anar d'emergència a un hospital local. "A la sala d'emergències no van poder trobar l'objecte a la vagina", va dir el doctor Greg Marchand, a la mateixa cadena de televisió. Van triar fer una radiografia de l'àrea pèlvica i van resoldre el misteri.





"Em va sorprendre molt veure que l'objecte era a la bufeta. Mai havia vist res semblant a la meva vida", va afegir.





Segons el metge, la joguina va entrar per la uretra i es va allotjar a la bufeta. La dona es recupera bé de la cirurgia i està considerant demandar el fabricant, ja que no hi ha cap advertència que alguna cosa així pugui succeir.