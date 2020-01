Els exalcaldes de Sabadell defensen la transparència de la compra de l'edifici Artèxtil

Els dos exalcaldes de Sabadell (Barcelona) de l'últim mandat, Maties Serracant (Crida per Sabadell) i Juli Fernàndez (ERC), han defensat que la compra de l'edifici Artèxtil "no té res de fosc", després que aquest dimarts es conegués que un membre del 'clan Jodorovich' la va vendre a l'Ajuntament per 3,2 milions d'euros, després adquirir-la per mig milió d'euros.









En declaracions als mitjans, han destacat que desconeixien el preu previ i que, a l'hora de la compra d'immobles, són necessaris uns informes que determinen "els preus màxims i mínims" que tal com ha dit Serracant serveixen perquè, posteriorment, comenci la negociació.





Fernàndez ha indicat que el preu de la parcel·la era de 3.766.000 i ha recordat que finalment la transacció es va tancar per 3,2 milions d'euros, d'aquesta manera "està per sota de preu de mercat", ha conclòs.





En ésser preguntat sobre el cost de l'adquisició anterior, ha assegurat desconèixer si existeixen mecanismes i ha recalcat que "si hagués tingut qualsevol indici" que hi havia la suposada comissió d'un delicte ho hauria denunciat i ha apel·lat a aquests informes, perquè són els vàlids per aquest àmbit.





Ha reiterat que la investigació oberta pels Mossos d'Esquadra és prèvia a la compra i fa referència a un presumpte delicte de blanqueig de capitals, i ha insistit que "no té cap vinculació" amb el consistori vallesà.





L'Ajuntament de Sabadell va dur a terme l'operació a la fi de 2018, fent-se amb el 70% d'aquesta parcel·la, 3.822 metres quadrats, per 3,2 milions d'euros, quan Serracant era l'alcalde i Fernàndez primer tinent d'alcalde -va estar al front del consistori els dos primers anys de mandat.





L'actual primer tinent d'alcalde, Pol Gibert, ha explicat que han requerit un informe als serveis municipals sobre aquest tema, alhora que s'intentarà recuperar l'import pagat de més.