Barcelona va patir més de 9.000 accidents de trànsit amb víctimes el 2019

La Guàrdia Urbana de Barcelona va intervenir el 2019 en 9.251 sinistres de trànsit amb víctimes (un 0,77% més que el 2018), amb 11.630 ferits greus, 202 lleus i 22 morts, un més que l'any anterior, ha informat aquest dimarts el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.









El col·lectiu amb més mortalitat van ser els motoristes, amb 14 morts, i representen més de la meitat dels morts, tot i que també van morir 5 vianants en sinistres de trànsit, un ciclista, el conductor d'un turisme i una passatgera d'autobús, en un balanç amb 19 homes i tres dones.





Així mateix, els motoristes són els que pateixen les lesions de més gravetat i representen el 85% dels conductors ferits greus -sumant motocicletes i ciclomotors-, encara que només estan implicats en el 37% dels sinistres de trànsit.





Batlle ha afirmat que la majoria d'accidents estan relacionats amb la manca d'atenció, no respectar les distàncies de seguretat i conduir amb una velocitat inadequada, i, en relació a les causes dels sinistres, destaquen la manca d'atenció, no respectar la distància de seguretat i efectuar un gir indegut, entre d'altres.





En relació a les causa indirectes, en 305 sinistres l'alcoholèmia ha "ajudat" què es produeixi l'accident, i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, ha afegit que el 2019 van donar positiu 7.117 proves d'alcoholèmia i 1.923 drogotest.





L'augment de vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, ha suposat un augment de les multes als usuaris, tant els que disposen de vehicle propi com els que els fan servir a través de les plataformes de 'sharing'.





Quant als usuaris particulars, es van posar 6.546 sancions (2.731 per circulació de risc), mentre que el 2018 la xifra va ser de 1.898; i sobre les multes a usuaris de patinets compartits, es van interposar 13.441 (16 per circulació de risc), enfront de les 1.514 de 2018.