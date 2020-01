El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat el "final de la legislatura" per la dissensió entre els socis de Govern sobre la retirada de la seva credencial de diputat ordenada per la Junta Electoral i l'anunci en les properes setmanes d'una convocatòria d'eleccions anticipades.





Malgrat constatar que no hi ha més marge per a seguir amb la legislatura, ha dit que, per responsabilitat, la manté perquè Catalunya tinga uns Pressupostos, que segueixen prorrogats des de 2017 i que portarà al Parlament aquest dimecres a la vesprada, però, després que s'aproven els comptes, avançarà els comicis: "És imprescindible tornar a donar la paraula a la ciutadania per a renovar el mandat de 2017".





Torra ha explicat que "aquesta setmana hem pogut constatar que els socis de Govern encarem el camí cap a la independència de forma diferent". "La legislatura no té més recorregut polític", ha conclòs Torra.









Tanmateix, Torra s'ha volgut treure de sobre la responsabilitat de trencar el pacte de Govern: "tothom sap com he batallat per la unitat estratègica i per donar una resposta conjunta a las sentència. Ni jo ni el meu espai polític trencarà la unitat".





Al contrari, el president ha acusat directament a la presidència del Parlament, Roger Torrent, de "deixar a la intempèrie la presidència de la Generalitat" obeint la "decisió d'un òrgan incompetent", en referència a la Junta Electoral.





Malgrat les crítiques als republicans, ha cridat a recuperar la unitat de l'independentisme amb la qual assegura estar compromés: "No seré jo, no serà aquest president ni l'espai polític al qual pertany, qui trenque la unitat del Govern, perquè és l'única manera amb la qual podrem guanyar la llibertat".





"Com he dit, la legislatura no té més recorregut polític si no es refà la unitat i la lleialtat que ens va permetre fer el referèndum del 1-O, i que el colp d'estat del 155 va trencar", ha sostingut i ha reiterat que s'ha tornat a donar la mateixa circumstància amb la seua inhabilitació





MAIG, LA DATA MÉS PROBABLE





El Govern aprovarà aquest dimecres els comptes i les portarà al Parlament, on com tot projecte de llei, els comptes públics hauran de tramitar-se passant la fase d'esmenes abans de tornar al ple per a la seva votació definitiva el 4 o 5 de març.





A partir d'aquí, l'Estatut fixa un termini de 54 dies entre la convocatòria i la celebració de comicis, per la qual cosa encara que Torra s'afanyara per convocar eleccions a principis de març, ens aniríem a maig com a data més probable de trobada amb les urnes.





INHABILITACIÓ COM A PRESIDENT





Malgrat les dates que puga plantejar Torra, també està pendent que el Tribunal Suprem ratifique en sentència ferma la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que li inhabilita com a president.





Si això succeeix abans que convoque eleccions, deixarà de ser president i els temps dels comicis podrien veure's modificats: quedaria la incògnita de saber si el Parlament tria un nou cap de l'Executiu o si directament es va a una convocatòria electoral, alguna cosa que no dependria de Aragonès, que, encara que assumira en aqueix cas les funcions de president, no tindria la prerrogativa de convocar comicis.