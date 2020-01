Competició obre un procés extraordinari per l'Espanyol-Athletic

El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dimecres que obrirà un procés "extraordinari" per poder decidir, en més o menys un mes, si hi ha o no sanció, i quin tipus, després dels fets al RCDE Stadium en el partit entre el RCD Espanyol i Athletic Club.





"En la seva reunió ordinària, ha decidit obrir un procediment extraordinari pels fets esdevinguts en el partit RCD Espanyol- Athletic Club del cap de setmana", ha apuntat Competició en un comunicat.









