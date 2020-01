ERC respon a Torra que s'equivoca d'adversari

ERC ha expressat aquest dimecres el seu respecte per la decisió de el president de la Generalitat, Quim Torra, d'anunciar eleccions anticipades a Catalunya un cop s'aprovin els Pressupostos de la Generalitat del 2020, però li ha recordat que el seu "adversari no és altre que l'Estat ", després de les crítiques de el cap de l'Executiu català als republicans per la crisi de Govern sorgida arran de la retirada de l'acta de diputat de Torra.





En un comunicat després d'una reunió de la direcció de el partit, encapçalada pel vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, per valorar l'anunci de Torra, ha afirmat que ERC comparteix la decisió de Torra d'aprovar els comptes i de dialogar amb l'Estat.





"Compartim les conclusions principals de la compareixença de el president Torra: que a el país li calen de manera urgent uns pressupostos que compten ja amb un suport parlamentari ampli i donen respostes als reptes i necessitats de la ciutadania, i per altra banda, que fa falta activar la via política posant en marxa la taula de negociació amb l'Estat ", ha celebrat.





Els republicans han subratllat que sempre han defensat aquestes dues línies d'actuació, sobre les que consideren que "s'ha construït un consens estratègic que ara es materialitzarà de manera tangible a favor del conjunt de la ciutadania de Catalunya".





En el comunicat, afegeixen que seguiran treballant "com fins ara en tots els fronts a el servei de tot l'independentisme, amb lleialtat i responsabilitat per seguir avançant cap a la república catalana".





"Ho farem amb una estratègia clara que beneficiï el conjunt de país. Ho farem defensant les institucions i garantint que segueixin sent una eina útil a l'servei de la ciutadania. I ho farem també tenint clar que el nostre adversari no és altre que l'Estat i la repressió amb la qual castiga el conjunt de el moviment independentista ", conclou.





ERC ha emès aquest comunicat després de la declaració institucional de Torra, que el president de la Generalitat va anunciar sense comunicar als republicans i sense que tinguessin coneixement del que anava a anunciar.





Malgrat que finalment Torra ha optat per aprovar els Pressupostos i convocar eleccions, hi havia sospesat altres escenaris, com anticipar els comicis de manera immediata o fer modificacions a l'Executiu cessant als consellers d'ERC.