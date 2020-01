El PP critica que Torra hagi optat per "allargar l'agonia"

El diputat del PP al Parlament Santi Rodríguez ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, no hagi convocat eleccions immediates: "Tenia l'oportunitat de prendre la millor decisió que hagués pogut prendre, anunciar la seva renúncia i la convocatòria d'eleccions, i ha optat per allargar l'agonia".





"Ha estat una oportunitat perduda", ha lamentat en roda de premsa al Parlament aquest dimecres, després que Torra hagi avançat en una declaració institucional que convocarà eleccions després que el Parlament aprovi els Pressupostos de la Generalitat 2020.









"Estem exactament igual que abans que comparegués. S'aprovaran uns Pressupostos i després, quan ell decideixi, convocarà eleccions. Quan ell decideixi, o el Tribunal Suprem", ha dit, i ha avisat que la seva continuïtat al front de la Generalitat posa en risc els acords que prengui, perquè creu que la pèrdua de la condició de diputat implica perdre la de president.





Així, el diputat popular ha explicat que han presentat de nou un escrit a la Mesa per demanar a aquesta i al president de Parlament, Roger Torrent, iniciar una ronda de contactes que porti a un ple d'investidura per buscar un nou president.





Ha avisat que el president de Govern central, Pedro Sánchez, ha de prendre decisions com si manté la reunió prevista per a la setmana que ve amb Torra, "que diu ser president però no ho és i, en el cas que ho fos, té data de caducitat immediata", pel que creu que hauria de suspendre-la.





"Torra està inhabilitat per mantenir cap tipus de reunió amb Sánchez", no només per les circumstàncies sinó pels assumptes que vol portar a la reunió, segons Rodríguez, que ha dit que Torra no anirà a la trobada com a president de tots els catalans, sinó com a representant dels independentistes.