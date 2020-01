Un miler de famílies es beneficia del programa de rehabilitació d'habitatges de la Fundació Naturgy

Més d'un miler de famílies en situació de vulnerabilitat s'han beneficiat fins ara del Fons Solidari de Rehabilitació Energètica de la Fundació Naturgy, una iniciativa que es va posar en marxa per realitzar millores en matèria de rehabilitació, equipament i eficiència energètica en llars de persones en situació de vulnerabilitat, ha informat l'organització.









En concret, la fundació de l'energètica ha destinat 2,3 milions a aquesta activitat per abordar una de les causes de la pobresa energètica. Aquest fons solidari és una de les principals iniciatives socials que desenvolupa la fundació en el marc de el Pla de Vulnerabilitat Energètica de Naturgy, i està alineat amb les recomanacions de l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024.





En aquest full de ruta, el Govern espanyol estableix la rehabilitació energètica d'habitatges com una de les línies d'actuació a curt, mig i llarg termini, per abordar aquesta problemàtica de forma estructural.





La directora general de la Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, va destacar que l'adequació energètica de les llars "és una de les mesures clau per reduir la vulnerabilitat energètica, i per això hem fet una aposta molt important per treballar en aquesta línia".





Així mateix, ha considerat que arribar a una fita tan significatiu com les mil habitatges rehabilitats no hagués estat possible sense el treball en xarxa que es realitza amb prop d'una vintena d'organitzacions socials, ja que són elles les que permeten arribar a les famílies que més ho necessiten".





De les actuacions realitzades, la reparació o substitució de calderes i d'altres sistemes de calefacció i aigua calenta va representar un 25% del total, mentre que prop del 20% va correspondre a la substitució de fusteries i finestres, i a l'aïllament de sostres i parets i un 11% de les intervencions a la instal·lació d'electrodomèstics eficients.





El canvi a il·luminació led, les millores en instal·lacions elèctriques i de gas, la substitució de persianes o la instal·lació de tendals són altres de les actuacions que s'han realitzat.





La meitat de les actuacions s'han fet a Catalunya, on l'entitat treballa amb organitzacions locals com Foment de l'Habitatge Social, Hàbitat 3, Fundació Mambré o Fundació Roure.