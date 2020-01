La CUP veu incoherent que el Govern plantegi aprovar pressupostos i convocar eleccions

La diputada de la CUP al Parlament Natàlia Sànchez ha constatat aquest dimecres el "fracàs" del Govern de JxCat i ERC, per la qual cosa no veu coherent que busqui aprovar els Pressupostos de 2020 i després convocar eleccions catalanes.









"Ens costa entendre aquesta proposta. Els Pressupostos són una brúixola i una estratègia governamental. JxCat, ERC i els comuns aprovaran una estratègia sense un Govern que pugui executar-la", ha advertit en roda de premsa, acompanyada per la resta de diputats de la CUP a la Cambra.





Per això, ha apel·lat al grup de CatECP a tenir-ho en compte, i per això advoquen per "tornar a repartir el joc polític a través de les urnes per a consolidar uns comptes" que un futur Govern pugui executar.





En la seva opinió, el Govern ha fracassat des de la perspectiva social, amb tot el que implica l'aplicació de polítiques públiques per combatre desigualtats, i en la defensa dels drets i les llibertats, emmarcat en la lògica de el dret a l'autodeterminació.





"Ha estat la crònica d'una mort anunciada, una legislatura travessada des del primer dia per les pugnes entre JxCat i ERC, en lògica electoral, i per guanyar l'hegemonia política de país", ha lamentat Sànchez, que ha erigit a la CUP com una alternativa de ruptura als que representen els socis de Govern.