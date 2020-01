El joc Plague Inc, que propaga una epidèmia global, de nou de moda amb el coronavirus

El joc és senzill: cal crear un virus i propagar per tot el món, sent Islàndia i Madagascar els llocs més difícils de contaminar. Ara, amb el brot del nou coronavirus, el joc ha renascut de les seves cendres tal com ho havia fet el 2014 durant una epidèmia de l'Ébola.





Vuit anys després del seu llançament, Plague Inc s'està fent tan popular que els creadors del joc s'han vist obligats a emetre un comunicat advertint que "no és un model científic". A la Xina, l'epicentre de el nou coronavirus, és un dels més descarregats.





Segons el diari ' The Guardian', que cita l'empresa d'anàlisi App Annie, en el rànquing general d'aplicacions ocupa el sisè lloc entre els jocs de pagament de la Xina.





"Plague Inc va ser llançada fa vuit anys i cada vegada que hi ha un brot d'una malaltia hi ha un augment de jugadors, amb la gent tractant d'entendre més sobre la forma en què es propaguen les malalties i comprendre la complexitat d'un brot viral", comenta Ndemic Creations.





El joc, subratlla la companyia, té la intenció de ser educatiu i realista. "No és un model científic i el brot de virus està tenint un greu impacte en un gran nombre de persones".