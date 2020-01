Buch veu falta de seguretat en l'espai per a la comissària de Mossos a plaça Catalunya

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha dit aquest dimecres que l'espai que ha ofert l'Ajuntament de Barcelona per albergar la comissaria de Mossos d'Esquadra a prop de la plaça Catalunya de Barcelona li falten condicions de seguretat.









En una compareixença davant la comissió d'Interior de Parlament, ha dit que no és que no sigui un espai "interessant" sinó que li falta complir condicions de seguretat, no només relacionades amb la feina policial sinó també en matèria de seguretat laboral.





Sobre la seva gestió al capdavant de la Conselleria, ha dit als diputats: "Tenen tot el dret de no confiar en mi, però l'únic que necessito és temps".





Ha afirmat que l'anàlisi sobre què calia canviar ho van fer ràpidament i ha dit que, tot i saber que la legislatura acabarà aviat, no deixarà de treballar: "Estic convençut que la feina que nosaltres puguem aportar serà el que altres després agafaran com a relleu".





Ha defensat que el departament d'Interior ni el cos de Mossos d'Esquadra renunciaran a fer la seva feina, i ha demanat també "lluitar contra la delinqüència també des de mesures socials, mesures urbanístiques" sense descartar la feina policial.





Sobre la seguretat a Barcelona, ha defensat que els districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc "representen el 75% dels fets delictius" a la ciutat, de manera que entre ells es reparteixen el 64% dels efectius policials.





Ha subratllat que Ciutat Vella és on més han disminuït i que els aldarulls després de la publicació de la sentència de l'1-O a l'octubre han deixat a Barcelona "una pressió molt forta de desordres públics amb el conseqüent creixement dels fets relacionats amb els danys, les lesions "i altres delictes".