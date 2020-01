El Parlament europeu aprova el Brexit, que ja és imminent

El ple de Parlament europeu ha aprovat aquest dimecres la ratificació de l'acord de divorci amb el Regne Unit, complint així amb el penúltim pas formal per assegurar una sortida ordenada dels britànics de la Unió Europea aquest divendres 31 de gener, a falta que els Vint donin llum verda aquest dijous.













Els eurodiputats han donat el seu vistiplau als termes del divorci per 621 a favor, 49 en contra i 13 abstencions, en una votació celebrada a la sessió plenària celebrada a Brussel·les, l'última que tindrà lloc amb una Cambra de 751 membres, ja que a partir de l'1 de febrer es reduirà a 705 escons amb la sortida dels britànics.





Després de la votació, el ple ha trencat en aplaudiments i els eurodiputats han cantat 'Auld Lang Syne', un poema escocès que tradicionalment s'escolta en comiats i commemoracions i que es tradueix com 'pels vells temps'.





"Això no és un adéu, només és un fins després", ha dit el portaveu de l'Eurocambra per al Brexit, el liberal belga Guy Verhofstadt, durant un debat previ que ha servit per repassar els gairebé cinquanta anys de relació amb el Regne Unit com estat membre i advertir Londres que el marc futur dependrà del seu grau de compromís amb els estàndards fins ara comuns.





La presidenta de la Comissió Europea, la conservadora alemanya Ursula von der Leyen, ha confiat que malgrat la seva sortida del bloc els britànics "sempre seran part de la família". "Només en l'agonia del comiat vam aconseguir veure la profunditat de l'amor", ha dit Von der Leyen fent seves unes paraules de l'escriptora britànica George Eliot, per després proclamar que la UE "sempre" els voldrà i "mai està lluny" de Regne Unit.





Amb tot, i de cara a la nova fase de negociació per dissenyar la relació definitiva, Von der Leyen ha avisat que, "com més es comprometi Regne Unit a respectar les nostres regles que garanteixen la igualtat de condicions en matèria de competència, més fàcil i profund serà el seu accés al mercat europeu".





El debat dedicat al Brexit que ha precedit la votació ha servit els eurodiputats britànics per acomiadar-se, amb tons molt diferents, dels seus col·legues europeus.





També els principals grups a l'Eurocambra els han expressat la disposició de la UE a mantenir una relació futura el més estreta possible, al temps que des de les files del PPE, Socialistes i Demòcrata, Liberals i Verds diversos eurodiputats han confiat que el Brexit no sigui més que un comiat temporal i Regne Unit torni a ser part de la UE en algun moment.





El líder euroescèptic Partit del Brexit i eurodiputat des de 1999, Nigel Farage, ha declarat el seu "odi a la Unió Europea" i ha celebrat la ruptura amb el bloc, un missatge que ha contrastat amb les paraules d'altres britànics com la 'ecologista' Molly Scott Cato que s'ha acomiadat entre llàgrimes i aplaudit pels seus companys de bancada o el liberal Martin Horwood que, en diversos idiomes de la UE, ha tancat la seva intervenció amb un "Tornarem".