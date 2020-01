L'oposició desconfia dels Pressupostos després de l'anunci de Torra d'eleccions

L'oposició de la Generalitat de Catalunya, conformat per JxCat i ERC, ha recelat del projecte de Pressupostos 2020 després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi anunciat que convocarà noves eleccions.









Així ho han manifestat en la comissió d'Economia en la qual el vicepresident, Pere Aragonès, ha presentat el projecte de pressupostos després entregar-los al president de Parlament, Roger Torrent, per iniciar la seva tramitació.





Des PSC-Units, la diputada Alícia Romero ha qüestionat que Aragonès presenti els comptes després de l'anunci de Torra: "Em costa creure-ho. Ens semblaria més honest convocar eleccions i que qui les guanyi confeccioni els seus pressupostos".





De la mateixa manera s'ha expressat la diputada de la CUP Maria Sirvent, que li ha retret que durant la seva compareixença no s'hagi referit a les declaracions de president de la Generalitat: "Torra ha constatat que aquest Govern ha fracassat, està trencat, i això no ho pot amagar cap acord de pressupostos".





Precisament, Aragonès havia demanat en la seva intervenció el suport de PSC i de la CUP al projecte de Pressupostos 2020 i els ha insat a "prioritzar els interessos de la ciutadania per sobre dels electorals".





Els comuns, el grup amb el qual Aragonès ha tancat acords en matèria d'ingressos, a través d'una reforma fiscal, i en despesa, també han expressat la seva desconfiança.





"És evident que els pressupostos no es podran executar", ha dit el diputat dels comuns David Cid, que ha demanat deixar enrere el càlcul electoral constant, en les seves paraules.





Des del PP, Santi Rodríguez ha indicat que malgrat que Torra ha anunciat eleccions, els Pressupostos 2020 no compten amb cap partida dotada per a processos electorals, i ha avançat que els posa molt difícil sumar-se a l'acord: "Per el que volem sumar és per treure'ls de la Generalitat com més aviat millor".





El diputat de Cs José María Cano ha criticat la reforma fiscal pactada amb els comuns en considerar que asfixia una mica més la classe mitjana, i li ha retret que no hagi reformat l'administració catalana: "No han aconseguit reduir ni un sol euro de aquesta màquina de malgastar tan ben greixada anomenada procés".